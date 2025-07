“Maltratadora”: Daniella Campos cargó contra Adriana Barrientos y desclasificó tensa pelea en vivo - Chilevisión

En entrevista con Podemos Hablar, la exmodelo respondió a las acusaciones de abandono laboral tras su encontrón con Adriana. "No me dejaba hacer mi trabajo", afirmó.

Daniella Campos romperá el silencio este viernes en Podemos Hablar y entregará detalles de su fuerte discusión en vivo con Adriana Barrientos, que gatilló en su abrupta salida del programa en que ambas compartían.

En una profunda conversación con Diana Bolocco, Campos respondió a las acusaciones de abandono laboral tras su encontrón con Barrientos.

"Creo que cuando no te dejan hacer tu trabajo y te están hostigando permanentemente, además sales del juego televisivo y pasas a lo personal, es ahí cuando no sabes hacer televisión. Y eso no lo aguanté más porque realmente era un hostigamiento", apuntó.

Asimismo, explicó por qué decidió abandonar el estudio ante los comentarios de Adriana: "Lamentablemente tengo una compañera, o sea, tenía una compañera, que cuando se le pasan las cosas a lo personal como que se fija con algo y le da hasta que te saca de quicio".

"Entonces, todos tenemos un punto en que ya no aguantas más", dijo la ex Miss Chile, agregando que "me fui con una sensación súper mala, triste conmigo, por no haber sido capaz de haberme quedado nomás".

Daniella Campos y su fuerte pelea con Adriana Barrientos

Tras abandonar el set, Campos relató que se dirigió a la oficina de recursos humanos del canal para "hablar con la jefa y poner una queja formal en contra de mi excompañera porque no me dejaba hacer mi trabajo".

También recordó otro episodio en el que la panelista trató en muy malos términos a una invitada: "Yo no te podría contar la cantidad de escándalos y gritos poblacionales dentro del canal cuando yo fui invitada, cuando yo ni siquiera estaba trabajando en el Zona de Estrellas con Marlen de la Fuente, la exseñora de Iván Nuñez. Fue terrible lo que pasó, terrible".

La exmodelo afirmó que ella no ha sido la única figura que decidió abandonar el mencionado programa por culpa de Barrientos. "Claudia Schmidt, Daniela Aránguiz, Marlen de la Fuente, Pablo Candia, Sergio Rojas que terminó con Ley Karin, una guardia que dejó llorando y un estilista", enumeró.

Ante esto, Diana Bolocco le pregunta si calificaría a Adriana como maltratadora, a lo que ella responde tajante: "Eso es, una maltratadora (...) Te lo estoy diciendo con pruebas".

"Yo creo que la Adriana se fue un poco de madre y fue demasiado... Hoy día no siento ningún deseo de hablar con ella", arremetió Daniella, indicando que su excompañera "no tiene códigos, cero. Yo creo que ni siquiera sabe qué significa esa palabra".