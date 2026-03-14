“Eso es pasar gato por liebre”: Oposición critica proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno - Chilevisión

Desde la oposición criticaron la iniciativa y acusaron que incluye rebajas de impuestos y ajustes en educación que no responderían a la reconstrucción.

El proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, presentado este sábado por el presidente José Antonio Kast generó críticas desde la oposición.

Las reacciones cuestionan algunas de las medidas incluidas en la iniciativa, como la rebaja de impuestos corporativos y cambios en la gratuidad de la educación.

Reacciones al proyeto de Reconstrucción Nacional

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Diego Ibáñez, quien aseguró que “una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre".

“Pararse en Penco y anunciar esto es usar el desastre para implementar una agenda que al parecer beneficia a los que tienen más ingresos y que les pasa la cuenta a los jóvenes”, agregó el senador.

Respecto a lo mismo, el diputado Héctor Ulloa mencionó que "la cámara no es un buzón, necesitamos que en los próximos días los ministros de Vivienda y Hacienda se desplieguen en el Congreso a explicar en detalle el proyecto de ley, sobre todo lo relativo a la rebaja de impuestos corporativos, y los límites a la gratuidad en la educación".

“Kast prometió no tocar los derechos sociales, pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social, una agenda de portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media”, reaccionó Daniel Manouchehri ante el proyecto presentado en el Biobío.

“Además, buscan bajar los impuestos a las grandes fortunas y debilitar la protección ambiental. Frente a esto seremos un muro firme en el congreso para defender los derechos de la gente”, cerró Manouchehri.