 De novela a los Oscar 2026: Hamnet, la ficción histórica sobre Anne Hathaway y Shakespeare - Chilevisión
Minuto a minuto
“Eso es pasar gato por liebre”: Oposición critica proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno Limitar gratuidad universitaria y cambios en impuestos : El proyecto de “Reconstrucción Nacional” del Gobierno Fiscalía instruye diligencias a la PDI por muerte de joven baleado por carabineros en San Bernardo Familia de víctima en explosión de Renca se querella contra empresa de gas “Cuida a mi hijo”: Revelan la última llamada de joven madre que murió tras explosión en Renca
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/03/2026 14:41

De novela a los Oscar 2026: Hamnet, la ficción histórica sobre Anne Hathaway y Shakespeare

La película protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal es una desgarradora historia sobre luto y amor que conmovió a todo el mundo en este temporada de premios,

Publicado por Catalina Vargas

Hamnet es la presunta historia de la familia de William Shakespeare y Anne Hathaway. La película dirigida por Chloé Zhao, quien llevó la novela de Maggie O'Farrell a la pantalla grande, está nominada en ocho categorías de los premios Oscar 2026.

Su protagonista, Jessie Buckley, está en la carrera por el Oscar a Mejor Actriz y es una de las favoritas -según la crítica- para ganar en la ceremonia de este domingo 15, que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.

La historia detrás de Hamnet

La película se enfoca en el personaje de Agnes (que representa a Anne Hathaway), la esposa del dramaturgo William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal.

En la vida real, la pareja estuvo casada entre 1582 y 1616, y tuvo tres hijos. Susanna, la mayor; y dos mellizos, Judith y Hamnet.

Este último murió a los 11 años y su causa de muerte es desconocida. Sin embargo, Maggie O'Farrell ficcionó sobre lo que habría ocurrido en su novela. 

Esa es la magia de la historia que conquistó los cines, la industria y la crítica en esta temporada de premios. La autora tomó como referencia la obra de Shakespeare, Hamlet, para intentar comprender su vida familiar.

Hamnet, la película, retrata el desgarrador dolor de una madre que debe lidiar con el luto por la muerte de su hijo, mientras intenta sobrellevar la lejanía de su marido, tanto física como emocionalmente.

Hamnet en los Oscar 2026

Para la prensa especializada, sería una sorpresa si Jessie Buckley no gana este domingo en la ceremonia de los Oscar 2026. La actriz ya triunfó en los Critics Choice, Globos de Oro, BAFTA y los premios del Sindicato de Actores (SAG).

Aunque Paul Mescal fue ignorado por la Academia para Mejor Actor de Reparto, Hamnet fue reconocida en las siguientes ocho categorías:

  • Mejor Película
  • Mejor Director (Chloé Zhao)
  • Mejor Actriz (Jessie Buckley)
  • Mejor Guión Adaptado (Chloé Zhao & Maggie O'Farrell)
  • Mejor Banda Sonora Original (Max Richter)
  • Mejor Diseño de Vestuario
  • Mejor Producción de Diseño
  • Mejor Casting

El evento comenzará a las 21:00 horas de Chile y será transmitido a través del canal TNT y en streaming en HBO Max. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres madre? Estos son los bonos y beneficios a los que puedes acceder y cómo solicitarlos

Lo último

Lo más visto

Marité Matus rompe el silencio tras separación: “No soy la loca, la celópata que Camilo instaló durante meses”

La expareja de Camilo Huerta habló de las supuestas infidelidades, las pruebas que tiene, arremetió contra Pamela Díaz y contó una serie de detalles inéditos.

13/03/2026

Carabinero de civil mata de un disparo a joven en San Bernardo: Habría ido camino a un partido de fútbol

Según vecinos que presenciaron lo ocurrido, los carabineros no portaban identificación visible, lo que habría generado temor en la víctima ante una posible encerrona.

14/03/2026

“Tuvo una forma de amarme...”: Maite Orsini llegó a las lágrimas recordando sus inicios con Jorge Valdivia

La exdiputada reveló cómo el Mago se logró ganar su corazón estando para ella en uno de los momentos más difíciles de su vida.

14/03/2026

Emiten alerta para tres regiones por fuerte lluvia con isoterma cero alta

Se indicó que el sistema comenzará en la madrugada del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la noche del lunes 16. 

13/03/2026