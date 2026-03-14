“Alguien va a decir: ‘me quitaron esto’”: Pdte. Kast advierte "medidas impopulares" y reafirma problemas fiscales - Chilevisión

Tras presentar el proyecto de "Reconstrucción Nacional" y enfatizar los problemas fiscales como una crítica al gobierno anterior, el jefe de Estado indicó que "queremos que el mundo vuelva a confiar en Chile".

Durante la jornada de este sábado, el presidente José Antonio Kast llegó hasta la región del Biobío para recorrer las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales registrados a comienzos de año.

A través de un punto de prensa desde Lirquén, el mandatario presentó el proyecto de ley denominado "Reconstrucción Nacional" y abordó el presente económico y fiscal del país.

Lo anterior en medio de la polémica entre el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el exsecretario de Estado de la cartera, Nicolás Grau, por las cifras de la caja fiscal.

Al respecto, Kast aseguró que "vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares", refiriéndose a los problemas que acusan, dejó el gobierno anterior en las finanzas públicas.

Pdte. Kast: "Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares"

Tras presentar el proyecto de "Reconstrucción Nacional" y enfatizar en los problemas fiscales como una crítica al gobierno anterior, el jefe de Estado indicó que "queremos que el mundo vuelva a confiar en Chile, que pueda decir que son personas serias y responsables".

"Por eso he señalado que a veces vamos a tener que tomar medidas que son impopulares", detallando que "al principio alguien va a decir 'me quitaron esto', pero se lo quitaron porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene.

Finalmente, cerró el punto señalando que "eso tiene que cambiar".