“He insistido en todos los tonos”: Acusan a Francisco Kaminski de deber $6.5 millones por show del Puma Rodríguez - Chilevisión

Cristian Pereira es contador de profesión y conoce al animador hace más de 10 años, según su relato, la deuda dataría de mayo de 2025.

Durante la noche de este miércoles se viralizó un video donde un hombre llamado Cristian Pereira acusa a Francisco Kaminski de deberle $6.5 millones de pesos.

El hombre es contador de profesión y aseguró conocer al animador desde hace más de 10 años, por lo que, con el tiempo, comenzaron a hacer negocios juntos.

Acusan a Kaminski de deber $6.5 millones de pesos

"Lamentablemente me veo en la obligación de hacer este video", comenzó diciendo Pereira, quien señala en el video que fue publicado por Claudia Ossandón en Instagram: "Kaminski me ca... con $6.5 millones de pesos".

El hombre explicó que "con Kaminski nos conocemos desde el año 2015 aproximadamente. Yo soy contador, él llegó a la oficina como un cliente más junto a su expareja de aquel entonces, Carla Jara, con la cual no tengo ningún problema".

Una vez que Kaminski termina su relación con Carla "empezamos a hacer negocios juntos, negocios de carácter artístico; por ejemplo, hace algunos años, por ahí por el 2019, antes del Estallido Social, trajimos a un salsero a una disco acá en la Ruta 68, nos fue bastante bien con el negocio".

La deuda que Pereira acusa, tiene relación, según explicó, con un acuerdo comercial realizado en mayo de 2025 para costear toda la logística de un concierto del Puma Rodríguez en la ciudad de Puerto Montt.

"Francisco Kaminski me pidió dinero para pagar hotel, pasaje aéreo, catering, ambulancia, el animador del evento y también la telonera, que era el grupo Las Pandoras de Puerto Montt", explicó Pereira.

El hombre también recalcó: "Kaminski cayó en desgracia económica, como ustedes saben, debe mucha plata y tiene harto problema".

Pereira aseguró que ha intentado resolver el problema de forma privada, pero no tuvo buenos resultados: "Lamentablemente, eso hasta ahora no ha sucedido. He insistido en todos los tonos, de todas las formas para que me paguen y Kaminski dé la cara, pues era la cara visible de esta productora, pero no cumplió", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: