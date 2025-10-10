Carla Jara aclara su vínculo con el fallecido Rey de Meiggs: "Él llegó..." - Chilevisión

La comunicadora será protagonista de un nuevo capítulo de Podemos Hablar, en el que hablará de cómo se enteró de la muerte del empresario asesinado en Ñuñoa y despejará rumores de su vínculo con él.

Este viernes, Carla Jara será una de las protagonistas de Podemos Hablar, espacio donde contará su verdad y aclarará el vínculo con el empresario José Reyes, más conocido como Rey de Meiggs, asesinado en junio pasado.

Recordemos que por esos días el caso salpicó a la expareja de Jara, Francisco Kaminski, pues en una declaración ante Fiscalía él reconoció mantener una deuda de $45 millones de pesos con el prestamista muerto a manos de sicarios.

En diálogo con el programa, en el que también participarán Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés, la ex chica Mekano aprovechará de despejar los rumores que también la vinculaban al Rey de Meiggs.

Carla Jara explica su vínculo con el Rey de Meiggs

En primer lugar, Carla Jara se referirá a cómo se enteró del asesinato de José Reyes y las repercusiones que provocó dentro de su propia familia.

"Fue terrible, yo quedé en estado de shock sin entender nada de lo que ocurría... Cuando veo a Francisco, que era conocido de él, obviamente que me asusté", declarará de entrada.

Jara dará a entender que lo peor vino con el pasar de las horas: "Al día siguiente mi hijo, a través de redes sociales, se entera y me dice: '¿Qué pasó? Quiero saber qué pasa con mi papá'".

Sin embargo, Carla Jara será tajante al aclarar que no tenía ninguna vinculación con José Reyes.

"Yo nunca lo ví... Yo sé que apareció una foto y eso quiero dejar en claro, porque mucho se especuló respecto a esta foto. Esta fue tomada en un restaurante de Viña del Mar en el que yo estaba trabajando como notera en el programa que Francisco conducía y él (Reyes) llegó como cualquier persona que los hacían subir para sacarse fotos con nosotros", puntualiza.