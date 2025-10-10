Carla Jara rompió el silencio por vínculo con Jean Philipe Cretton: “Tenemos una bonita relación…” - Chilevisión

La exMekano abordó los rumores que la han vinculado de manera romántica a su compañero de trabajo y explicó cuál es la relación que tienen.

Carla Jara será una de las protagonistas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contará detalles de su vínculo con Jean Philippe Cretton.

En el programa que se estrena la noche de este viernes, la comunicadora hablará sobre las polémicas de su exesposo, Francisco Kaminski, pero también sobre la relación con su actual compañero de trabajo.

Carla Jara aclara relación con Jean Philippe Cretton

En los últimos meses surguieron rumores de romance entre la exMekano y el animador con quien comparte pantalla.

Todo esto, luego de que Carla Jara terminara su relación con el comediante Diego Urrutia, tras cerca de un año de romance.

Sin embargo, a pesar de la cercanía entre ambos, la influencer descartó cualquier tipo de vínculo romántico con Cretton.

“No, con Jean Phillipe no tenemos nada... tenemos una bonita relación de trabajo”, aseguró.