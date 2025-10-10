 Carla Jara rompió el silencio por vínculo con Jean Philipe Cretton: “Tenemos una bonita relación…” - Chilevisión
Minuto a minuto
SHOA establece Estado de Precaución y Senapred pide abandonar playas tras sismo 7.8 en Magallanes y la Antártica Sismo 7.8 sacude a la región de Magallanes y de la Antártica Niño de 10 años lleva dos días desaparecido tras salir de su casa en Estación Central "Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 16:16

Carla Jara rompió el silencio por vínculo con Jean Philipe Cretton: “Tenemos una bonita relación…”

La exMekano abordó los rumores que la han vinculado de manera romántica a su compañero de trabajo y explicó cuál es la relación que tienen.

Publicado por CHV Noticias

Carla Jara será una de las protagonistas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contará detalles de su vínculo con Jean Philippe Cretton

En el programa que se estrena la noche de este viernes, la comunicadora hablará sobre las polémicas de su exesposo, Francisco Kaminski, pero también sobre la relación con su actual compañero de trabajo

Carla Jara aclara relación con Jean Philippe Cretton

En los últimos meses surguieron rumores de romance entre la exMekano y el animador con quien comparte pantalla.

Todo esto, luego de que Carla Jara terminara su relación con el comediante Diego Urrutia, tras cerca de un año de romance. 

Sin embargo, a pesar de la cercanía entre ambos, la influencer descartó cualquier tipo de vínculo romántico con Cretton.

“No, con Jean Phillipe no tenemos nada... tenemos una bonita relación de trabajo”, aseguró. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“No voy a...”: El ultimátum de Raquel Argandoña a Michelle Carvalho en Fiebre de Baile

La presidenta del jurado del estelar de Chilevisión reaccionó a los dichos de la bailarina y advirtió que, tras sus dichos a Vasco Moulián, no iba a aceptar faltas de respeto.

10/10/2025

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025