Jean Philippe Cretton confesó riesgoso incumplimiento médico tras vasectomía - Chilevisión

El artista Jean Philippe Cretton participó recientemente de un reportaje de CHV Noticias sobre el aumento de las vasectomías, procedimiento que él se realizó a los 35 años.

En este contexto, confesó cómo fue su experiencia y qué lo motivó a tomar esta decisión. Asimismo, reveló no haber seguido todas las instrucciones de su médico, lo que podría haber sido riesgoso para su vida.

Sin embargo, el músico también confesó que no respetó los siete días de abstinencia que deben esperar los hombres post cirugía, para evitar complicaciones con la zona recién operada.

"Fui mal alumno. Lo que se recomienda no es una abstinencia tan larga (...) lo que hice fue una irresponsabilidad máxima, suprema, no lo hagan en casa. Por suerte, no pasó a mayores", indicó con seriedad.

Asimismo, recordó una serie de mitos que existen en torno a las vasectomías, "frases como que te va a afectar en tu rendimiento sexual, que te vas a poner más flojo", las cuales negó rotundamente.