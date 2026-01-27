Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví - Chilevisión

La embarcación se accidentó durante la madrugada de este martes.

En medio de las labores de búsqueda de la embarcación "Koñimó I", accidentada en el Estuario de Reloncaví, se confirmó el hallazgo de un nuevo cuerpo.

Si bien su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, todo indica que correspondería a uno de los cinco trabajadores que permanecía desaparecido.

El operativo está encabezado por personal de la Armada, Carabineros y equipos de rescate especializado.

Hundimiento del catamarán "Koñimó I"

Durante la madrugada de este martes, por causas que se investigan, el catamarán "Koñimó I" se hundió en el estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

A bordo de la embarcación se encontraban ocho personas, de las cuales dos lograron ser rápidamente rescatadas al llegar a la orilla.

De los seis tripulantes restantes, cerca del mediodía se encontró primero un cuerpo, al que se le sumó este hallazgo.

En desarrollo...