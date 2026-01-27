 Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra senadora Campillai accederá a beneficios carcelarios Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví “Es favorable, pero estamos al aire libre”: Anuncian lluvia para zonas afectadas por incendios forestales Video | Mujer perdió a su bebé: Cámaras captan actuar e intento de huida de sujeto que atacó a su pareja embarazada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/01/2026 17:37

Tragedia en la Región de Los Lagos: Hallan nuevo cuerpo en el Estuario de Relocanví

La embarcación se accidentó durante la madrugada de este martes.

Publicado por CHV Noticias

En medio de las labores de búsqueda de la embarcación "Koñimó I", accidentada en el Estuario de Reloncaví, se confirmó el hallazgo de un nuevo cuerpo.

Si bien su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, todo indica que correspondería a uno de los cinco trabajadores que permanecía desaparecido.

El operativo está encabezado por personal de la Armada, Carabineros y equipos de rescate especializado.

Hundimiento del catamarán "Koñimó I"

Durante la madrugada de este martes, por causas que se investigan, el catamarán "Koñimó I" se hundió en el estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

A bordo de la embarcación se encontraban ocho personas, de las cuales dos lograron ser rápidamente rescatadas al llegar a la orilla.

De los seis tripulantes restantes, cerca del mediodía se encontró primero un cuerpo, al que se le sumó este hallazgo

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Lo último

Lo más visto

“Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero

La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

26/01/2026

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

27/01/2026

VIDEO | Sospechoso de incendio forestal en Biobío relata el origen del fuego: “Grité varias veces”

Claudio Luna relató cómo, a partir del uso de una cocina a leña en mal estado, se dio origen a las llamas que provocaron un incendio de gran magnitud en la región del Biobío.

27/01/2026

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

23/01/2026