Confirman rescate de cuerpo de uno de los 6 desaparecidos en el Estuario de Reloncaví - Chilevisión

27/01/2026 11:55

Confirman rescate de cuerpo de uno de los 6 desaparecidos en el Estuario de Reloncaví

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, capitanías de puerto de Puerto Montt y Cochamó, buzos de la Partida de Salvataje, además de voluntarios de botes salvavidas y medios civiles.

Publicado por CHV Noticias

En las últimas horas se reportó el rescate del cuerpo de uno de los seis tripulantes que permanecen desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación Koñimo 1, en el estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos. 

La nave era tripulada por ocho personas, de las cuales dos lograron ser rescatadas al llegar a una orilla. 

De acuerdo a información publicada por Radio Bío Bío, el gobernador marítimo, Mario Besoain, sostuvo que "además del rescate de las dos personas ya mencionadas, tenemos en este minuto, en desarrollo, el rescate de una de las personas (…) Está siendo recuperada desde el interior de la nave”. 

Encuentran fallecido a uno de los seis desaparecidos en Estuario de Reloncaví

El gobernador aseveró que "la nave hundida ya fue ubicada", mientras continúa la búsqueda de los otros cinco tripulantes desaparecidos.

Noticia en desarrollo...

