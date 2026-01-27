 Alerta en Los Lagos: Buscan a 6 desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví - Chilevisión
27/01/2026 10:02

Alerta en Los Lagos: Buscan a 6 desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

Al lugar se trasladó personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, capitanías de puerto de Puerto Montt y Cochamó, buzos de la Partida de Salvataje, además de voluntarios de botes salvavidas y medios civiles.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se reportó la desaparición de seis personas tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

El sargento 1° Rodrigo Sánchez Guzmán, capitán de puerto de Cochamó, detalló que durante la madrugada recibieron un llamado telefónico por la emergencia que involucra al barco "Koñimo I".

"De inmediato, se dispuso el despliegue del personal dependiente de esta capitanía con el fin de adoptar las primeras diligencias", agregó.

Esta acción permitió la recuperación de dos personas, las que fueron derivadas a un centro de salud. Sin embargo, otros seis tripulantes aún no son encontrados.

"De momento, nos encontramos realizando labores de rebúsqueda del personal que se encuentra desaparecido", señaló el funcionario.

Al lugar se trasladó personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, capitanías de puerto de Puerto Montt y Cochamó, buzos de la Partida de Salvataje, además de voluntarios de botes salvavidas y medios civiles.

En las próximas horas se espera la llegada de la aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt.

