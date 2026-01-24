 Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos - Chilevisión
Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos
24/01/2026 15:43

Pedían pago de $20 millones: Indignación por uso de motos de agua en parques protegidos

Luego de que vecinos denunciaran a cuatro turistas con motos acuáticas en el río Futaleufú, durante la jornada de este sábado se han conocido nuevos antecedentes del servicio que sería ofrecido por una empresa rusa.

En las últimas horas se viralizó a través de redes sociales un registro que muestra a cuatro turistas extranjeros ingresando con motos de agua al río Futaleufú, Región de Los Lagos. 

La difusión de las imágenes generó indignación, ya que se trata de una actividad prohibida bajo una ordenanza municipal que regula las áreas protegidas de la zona. 

Denuncian a empresa que ofrece servicios turísticos en áreas protegidas 

Luego de que se conociera la polémica práctica, rápidamente se difundió que estas actividades corresponden a tours en motos acuáticas ofrecidos por "Sledext" una empresa de origen ruso que opera en distintos países del mundo

Asimismo, los antecedentes recopilados detallan que esta entidad operaría en distintas zonas y áreas protegidas de la Patagonia, mientras que sus paquetes tendrían un costo de hasta $20 millones de pesos.

"Esto es más que un simple viaje: es una prueba de espíritu, resistencia y sed de descubrimiento. Recorre más de 1.500 kilómetros en moto acuática por las vastas aguas del Pacífico, entre olas escarpadas y a lo largo de las impresionantes costas del sur de Chile", ofrece la entidad a través de su sitio web.

El capitán de la 3.ª Comisaría Futaleufú, Pablo Goye Hetz, detalló que luego de que se presentara la denuncia por vecinos del sector, acudieron al lugar junto a seguridad municipal, encontrando a los turistas "in fraganti".

Razón por la cual los involucrados fueron infraccionados por vulnerar el artículo 24 de la Ordenanza Municipal que señala “prohibición de motos acuáticas en lagunas, lagos y ríos en la comuna de Futaleufú”.

Además, se cursó una infracción al transportista por conducir vehículo motorizado sin licencia de conductor. Las citaciones fueron realizadas al Juzgado de Policía Local de Chaitén.

