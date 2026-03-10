"Asumo la responsabilidad": Gabriel Boric realiza mea culpa y reconoce errores en caso Monsalve y casa de Allende - Chilevisión

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió al país en cadena nacional en lo que fue su último discurso como mandatario de Chile. En la ocasión, Boric realizao un mea culpa y reconoció "errores" en el manejo del caso Monsalve y la fallida compra de la casa de Salvador Allende. "Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo de revisarlos con calma. El manejo en el caso Monsalve y el proceso frsutrado en la compra del la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad", reconoció Boric.