“Lo peor que te puede pasar”: Rocío Toscano reveló que sufre de complejo síndrome en su segundo embarazo - Chilevisión

27/01/2026 18:21

“Lo peor que te puede pasar”: Rocío Toscano reveló que sufre de complejo síndrome en su segundo embarazo

Se trata de una patología hereditaria, sobre todo si se presenta antes de los 40 años.

Este lunes, la actriz Rocío Toscano reveló que fue diagnosticada con un complejo síndrome en medio de su segundo embarazo.

La joven es madre de mellizos y ahora espera a su tercer hijo, fruto de la relación con el futbolista, Agustín Ambiado.

¿Qué reveló Rocío Toscano?

A través de su cuenta de Instagram, Rocío declaró: "Síndrome de piernas inquietas: lo peor que te puede pasar en el embarazo".

En esa misma línea, aseguró que se trata de una "sensación horrible en las piernas, y en este embarazo se sumaron los brazos, horrible. No me deja dormir y es desesperante".

Según Mayo Clinic, el síndrome de piernas inquietas no tiene una causa conocida y mover las extremidades solo alivia el malestar de manera temporal. "Los investigadores sospechan que la afección puede deberse a un desequilibrio de la dopamina, sustancia química del cerebro", indicaron.

Además, aseguran que se trata de un síndrome hereditario, sobre todo si comienza antes de los 40 años.

Finalmente, la actriz pidió consejos a sus seguidoras que hayan atravesado la misma situación, a fin de poder manejar de menor manera lo que le ocurre.

