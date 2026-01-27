¿Quién es Jorge Yungue? El hijo del empresario multimillonario que sería la nueva pareja de Camila Andrade - Chilevisión

El hombre de 34 años, trabaja para su familia y es oriundo de Talca.

Este martes, Adriana Barrientos aseguró que Camila Andrade está en una relación amorosa con un empresario inmobiliario que había sido su expareja hace años.

Se trata de Jorge Yungue, con quien Andrade habría pasado el 28 de diciembre en una exclusiva viña ubicada en la región de O'Higgins y luego, habrían estado celebrando el Año Nuevo juntos en Brasil.

¿Quién es Jorge Yungue?

Según detalló Adriana Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas, Jorge Yungue: "es oriundo de Talca, 34 años. Ellos ya habían tenido una relación antes, esto es una vuelta, de hecho. Yo tengo entendido que la familia de él no está muy contenta, de hecho".

En esa misma línea, agregó: "Pertenece al rubro de la inmobiliaria; él trabaja para su familia. El padre es empresario, es multimillonario de Talca y la verdad es que tienen un muy buen pasar económico".

Yungue parece ser muy conocido en la zona, dado que algunos internautas precisaron otros datos, como que egresó del Colegio Inglés de Talca, gusta de la lectura y sería un hombre intelectual, al que le gusta estar constantemente estudiando.

Finalmente, el empresario creó una nueva cuenta de Instagram donde lo siguen un número muy reducido de personas y se encuentra con configuración privada. Camila Andrade lo sigue en esa red social y su foto de perfil sería del 28 de diciembre pasado.

Revisa las imágenes: