“Creciendo sanito”: Rocío Toscano se convertirá en madre por tercera vez con futbolista profesional - Chilevisión

La actriz ya es madre de dos mellizos: Alma Rocío y Luca Santino, quienes nacieron en 2021.
Este martes, la actriz Rocío Toscano reveló a través de su cuenta de Instagram que espera a su tercer hijo, fruto de la relación con el futbolista Agustín Ambiado.
Toscano fue madre por primera vez en 2021 de dos mellizos: Alma Rocío y Luca Santino, fruto de una relación anterior; sin embargo, ella dejó en claro que este hombre no está presente en la vida de sus bebés.
Con un video de la radiografía, la actriz anunció: "Mi bebé hermoso. Creciendo sanito, mi vida", y etiquetó a Agustín Ambiado.
En esa misma línea, agregó: "No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy muy muy lindo desde el segundo uno hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso".
"Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido. No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida, lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre", aseguró.
En la publicación, Rocío Toscano adjuntó videos junto a su pareja y sus mellizos, en distintos momentos de su etapa gestacional: "Feliz de estar creando vida nuevamente, al lado de mi Agus, que cómo te explico lo hermoso que es".
Toscano destacó las cualidades de su pareja: "Me cuida tanto, me consiente, me ama, me regalonea, me ama de tan linda forma. Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo, mi vida, no me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo".
Finalmente, concluyó: "Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente", mientras que sus seguidores llenaron la publicación con buenos deseos para la feliz pareja.