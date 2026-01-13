 “Creciendo sanito”: Rocío Toscano se convertirá en madre por tercera vez con futbolista profesional - Chilevisión
13/01/2026 20:04

“Creciendo sanito”: Rocío Toscano se convertirá en madre por tercera vez con futbolista profesional

La actriz ya es madre de dos mellizos: Alma Rocío y Luca Santino, quienes nacieron en 2021.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la actriz Rocío Toscano reveló a través de su cuenta de Instagram que espera a su tercer hijo, fruto de la relación con el futbolista Agustín Ambiado.

Toscano fue madre por primera vez en 2021 de dos mellizos: Alma Rocío y Luca Santino, fruto de una relación anterior; sin embargo, ella dejó en claro que este hombre no está presente en la vida de sus bebés.

Rocío Toscano está embarazada de su tercer hijo

Con un video de la radiografía, la actriz anunció: "Mi bebé hermoso. Creciendo sanito, mi vida", y etiquetó a Agustín Ambiado.

En esa misma línea, agregó: "No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy muy muy lindo desde el segundo uno hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso".

"Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido. No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida, lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre", aseguró.

En la publicación, Rocío Toscano adjuntó videos junto a su pareja y sus mellizos, en distintos momentos de su etapa gestacional: "Feliz de estar creando vida nuevamente, al lado de mi Agus, que cómo te explico lo hermoso que es".

Toscano destacó las cualidades de su pareja: "Me cuida tanto, me consiente, me ama, me regalonea, me ama de tan linda forma. Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo, mi vida, no me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo".

Finalmente, concluyó: "Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente", mientras que sus seguidores llenaron la publicación con buenos deseos para la feliz pareja.

Revisa la publicación en Instagram:

