Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco - Chilevisión

27/01/2026 18:47

Tragedia en Viña del Mar: Una menor de edad falleció tras caer desde Mall Marina Arauco

Al lugar llegaron equipos de emergencias y Carabineros, quienes confirmaron la muerte de la víctima.

Este martes, una persona perdió la vida en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar luego de caer desde el techo del concurrido centro comercial de la Ciudad Jardín. 

Al lugar llegaron equipos de emergencias y Carabineros, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima, una mujer menor de edad, y se tomaron las diligencias respectivas. 

En el lugar trabajan las policías para determinar las causas de la muerte, por lo que el tránsito está cortado en las inmediaciones del mall. 

