 Inicia pago del ex Bono Marzo: Quiénes reciben primero el monto del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ni pistas ni rastros”: Intensa búsqueda de familia por hombre de 63 años desaparecido en Curacaví “Los están encubriendo”: El llamado de mamá de Cristóbal Miranda a padres de detenidos por el crimen Aprueban idea de legislar proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada VIDEO | Mara Sedini responde a críticas por contactos previos de Kast con futura ministra de Seguridad ¿Se reagenda o se suspende? Qué pasará con la reunión de José Antonio Kast y Nayib Bukele
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/01/2026 11:33

Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

El monto del Aporte Familiar Permanente se entrega sin postulación a partir de febrero a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar acreditada. Los primeros beneficiarios pueden hacer efectivo el pago desde febrero.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como Bono Marzo 2026, comenzará con el pago a sus beneficiados a partir de febrero. 

Este beneficio se paga una vez al año a las familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Este año el monto correspondiente al Bono Marzo es de $66.834, que se entregan de manera automática a quienes cumplan con los requisitos.

Fechas de pago y quiénes reciben primero el Aporte Familiar Permanente 2026

El ex Bono Marzo se entrega en tres fechas a partir de la quincena de febrero, según el grupo al que pertenezca el beneficiario.

  • Grupo 1: Pago a partir del 15 de febrero a todos aquellos que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
  • Grupo 2: Pago a partir de 1 de marzo. Conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
  • Grupo 3: Pago partir del 15 de marzo. Trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Quiénes reciben el Bono Marzo 2026?

El Aporte Familiar Permanente es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones: 

  • Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.
  • Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.
  • Personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

    Consulta con tu RUT si recibes el bono

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

    Lo último

    Lo más visto

    “Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero

    La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

    26/01/2026

    EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

    Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

    27/01/2026

    VIDEO | Sospechoso de incendio forestal en Biobío relata el origen del fuego: “Grité varias veces”

    Claudio Luna relató cómo, a partir del uso de una cocina a leña en mal estado, se dio origen a las llamas que provocaron un incendio de gran magnitud en la región del Biobío.

    27/01/2026

    Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

    La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

    23/01/2026