Inicia pago del ex Bono Marzo: Quiénes reciben primero el monto del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

El monto del Aporte Familiar Permanente se entrega sin postulación a partir de febrero a trabajadoras y trabajadores por cada carga familiar acreditada. Los primeros beneficiarios pueden hacer efectivo el pago desde febrero.

El Aporte Familiar Permanente 2026, también conocido como Bono Marzo 2026, comenzará con el pago a sus beneficiados a partir de febrero.

Este beneficio se paga una vez al año a las familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Este año el monto correspondiente al Bono Marzo es de $66.834, que se entregan de manera automática a quienes cumplan con los requisitos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fechas de pago y quiénes reciben primero el Aporte Familiar Permanente 2026

El ex Bono Marzo se entrega en tres fechas a partir de la quincena de febrero, según el grupo al que pertenezca el beneficiario.

Grupo 1: Pago a partir del 15 de febrero a todos aquellos que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

a todos aquellos que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Grupo 2: Pago a partir de 1 de marzo . Conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

. Conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Grupo 3: Pago partir del 15 de marzo. Trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Quiénes reciben el Bono Marzo 2026?

El Aporte Familiar Permanente es entregado a las personas que atiendan a alguna de las siguientes condiciones:

Personas que recibieron el Subsidio familiar el 31 de diciembre de 2025.

el 31 de diciembre de 2025. Personas que eran beneficiarias de ChileSolidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de dicembre del año pasado.

Personas que recibieron la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas al 31 de diciembre del año anterior.

Consulta con tu RUT si recibes el bono