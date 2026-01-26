Baja segregada y viento puelche: Lo que le espera a las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur - Chilevisión

Este lunes, durante el anuncio del pronóstico del tiempo en CHV Noticias Tarde, el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez anticipó cuáles serán las condiciones meteorológicas que se registrarán en las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur del país. Lo esencial, indicó el experto, será la llegada de una baja segregada en sectores entre las regiones del Maule y La Araucanía, lo que traerá consigo precipitaciones entre el jueves y el viernes de esta semana, aunque también podría provocar deslizamientos de tierra. Sin embargo, antes de que dicho fenómeno se aproxime a los sectores siniestrados, habrá viento puelche, lo que marcará una importante subida en los termómetros, principalmente el día miércoles, con máximas sobre los 36°C.