“Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo - Chilevisión

Sebastián, joven padre de Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que perdió su casa y sus herramientas de trabajo por las fuertes llamas. "Fue terrible todo y tuvimos que arrancar. Mi hijo anda bajoneado porque perdió su bicicleta que le habíamos regalado para Navidad. Toda ayuda, donación, nos ayuda y si alguien le quiere regalar una bicicleta, aunque sea usada, es bienvenida", afirmó, ya que la próxima semana tanto él como su pequeño hijo de cuatro años estarán de cumpleaños.