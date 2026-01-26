 “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo - Chilevisión
Minuto a minuto
Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/01/2026 15:33

“Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo

Sebastián, joven padre de Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que perdió su casa y sus herramientas de trabajo por las fuertes llamas. "Fue terrible todo y tuvimos que arrancar. Mi hijo anda bajoneado porque perdió su bicicleta que le habíamos regalado para Navidad. Toda ayuda, donación, nos ayuda y si alguien le quiere regalar una bicicleta, aunque sea usada, es bienvenida", afirmó, ya que la próxima semana tanto él como su pequeño hijo de cuatro años estarán de cumpleaños.

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026
Publicidad