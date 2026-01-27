“¡Cállenla!”: Vale Roth criticó con todo a seguidora que le reclamó por la crianza de su hija - Chilevisión

La influencer expuso un comentario que le llegó luego de compartir un video jugando con su hija más pequeña, a quien compararon con su hermana más grande.

Vale Roth perdió la paciencia con una crítica sobre la crianza de su bebé que recibió y expuso el comentario en sus redes sociales.

La influencer se convirtió nuevamente en madre hace seis meses con la llegada de Martina, su segunda hija junto a Miguel de la Fuentes.

Desde entonces ha compartido detalles de su crecimiento y su nueva rutina junto a las pequeñas. Sin embargo, en las útlimas horas recibió un cuestionamiento sobre los cuidados con la menor de sus hijas.

“La Antonia estaba súper bien estimulada, ¿por qué no lo hiciste igual con la Marti? Se nota a kilómetros las diferencias de estimulación”, escribió una de sus seguidoras en Instagram.

En el pantallazo de la conversación que expuso Vale Roth, también le entregaron una recomendación: “Aprovecha de estimular a la Martina, de leerle, cantarle, jugar con ella, que toda la atención se la das a la Antonia”.

Vale Roth respondió a crítica

Vale Roth expuso el comentario en sus historias de Instagram y respondió a la usuaria que cuestionó los cuidados a su hija.

“Qué sabí conchetu… Cállenla”, comentó.

Luego compartió una foto de Martina y explicó que “yo subo esto para que cachen las estupideces que tengo que aguantar. La Martina está más que bien para los seis meses que tiene”.