"Convirtió su cargo en una fuente de lucro": Los momentos de la segunda audiencia a Ángela Vivanco - Chilevisión

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia de control de detención en contra de Ángela Vivanco, luego de que se le imputaran los delitos de cohecho y lavado de activos. La exministra de la Corte Suprema llegó con el característico chaleco amarillo al 7.º Juzgado de Garantía de Santiago en una jornada en la que el Consejo de Defensa del Estado acusó a Vivanco de "convertir su cargo jurisdiccional en una fuente de lucro" y la parte querellante solicitó su prisión preventiva. La audiencia continuará el día jueves y se espera que durante esa jornada se dicten medidas cautelares.