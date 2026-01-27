“Ni pistas o rastros”: La enigmática desaparición de hombre de 63 años en Curacaví alerta a su familia - Chilevisión

Pablo Silva fue visto por última vez en una zona de "difícil acceso", según contó su hijo Clemente a CHV Noticias. Su familia lo busca con urgencia tras dos semanas sin ningún contacto con él.

La desaparición de Pablo Silva Nuyens, un hombre de 63 años visto por última vez el 14 de enero, ha generado preocupación en Curacaví, en la Región de Metropolitana.

CHV Noticias tomó contacto con su hijo Clemente Silva, quien contó que la seguridad municipal, Bomberos, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) han realizado búsquedas: "Estamos muy agradecidos por la disposición y el trabajo realizado".

Sin embargo, lamentó que "hasta el momento no se han encontrado mayores pistas ni rastros de él. Creemos que es urgente que se escale a equipos especializados de búsqueda con mayores recursos técnicos".

¿Qué antecedentes se conocen?

El miércoles 14 de enero, Pablo Silva salió del domicilio donde vivía con su pareja, ubicado en el condominio Altos de Miraflores en una zona rural de Curacaví, ubicada en la provincia de Melipilla.

En el mismo sector "se dirigió a la casa donde anteriormente vivía su madre, que se encuentra deshabitada hace algunos años", relató su hijo.

Según describió Clemente, el inmueble está ubicado en una zona de "díficil acceso", con cerros, quebradas y mucha vegetación.

"Sabemos que llegó hasta ese lugar y que habría pasado al menos una noche ahí, pero desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él. Se quedó sin su celular, por lo que está completamente incomunicado", agregó.

La familia -precisó- realizó la denuncia por presunta desgracia el 22 de enero.

¿Quién es Pablo Silva?

Pablo Silva Nuyens, hombre de 63 años que se encuentra desaparecido hace dos semanas en Curacaví, es abogado de profesión.

Algunas de sus características físicas son:

Contextura delgada

Tez blanca

Cabello canoso

Ojos claros

Además, cuenta con una "condición de salud mental que requiere estabilidad y tratamiento", lo que para su familia "aumenta la urgencia de encontrarlo pronto y asegurarnos de que esté bien".