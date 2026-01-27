 “¡Insoportable!”: Pareja de Joaquín Méndez increpó al influencer tras insólito reclamo doméstico - Chilevisión
27/01/2026 13:40

“¡Insoportable!”: Pareja de Joaquín Méndez increpó al influencer tras insólito reclamo doméstico

Amanda Martínez, odóntologa y madre del que será el primer hijo de la pareja, publicó una serie de historias en Instagram donde dio a conocer una "cuestionable" actitud del influencer.

Publicado por CHV Noticias

Faltando pocas semanas para el nacimiento de su esperado primer hijo, Amanda Martínez fue hasta sus historias de Instagram para compartir un particular reclamo contra su pareja, Joaquín Martínez.

Según dijo hace unos días en la misma red social, "Valentino tiene como fecha tope (para nacer) el 19 de febrero, aproximadamente". "Uno siempre dice que quizás nace antes", advirtió también.

En eso, mientras cuentan los días para la llegada del bebé, la odontóloga de profesión compartió un video expresando su molestia por la cumbia, un estilo de música del cual el influencer es fanático. "Me tiene hasta el ortoooo con la cumbia", escribió ella.

En el registro que publicó se ve al influencer y comunicador mirando su celular y escogiendo las canciones, asegurando que solo le queda una: "¿De todo este rato?… ¿Terminaste? ¿Nos vamos a acostar?", preguntó Martínez.

"Una lista de cumbia tremenda… Mandi, te va a encantar 200 temas de cumbia", manifestó el argentino.

"¡Insoportable! Dos horas llevas; se supone que fuiste a entrenar. Estás como mi papá", dijo la creadora de contenido entre risas. 

Posteriormente, fue hasta la misma para plataforma, esta vez, para subir un nuevo video: en él grabó a Joaquín mientras bailaba en el baño con su playlist. Luego, se dio cuenta que estaba siendo captado en cámara y comenzó a reír.

Mira el registro a continuación:

