Recibe hasta $224 mil mensuales: Los bonos y beneficios a los que puedes postular en 2026 - Chilevisión

27/01/2026 13:28

Recibe hasta $224 mil mensuales: Los bonos y beneficios a los que puedes postular en 2026

Revisa bonos, subsidios y beneficios sociales a los que puedes acceder este años si cumples con los requisitos establecidos para postular.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este 2026 el gobierno tiene disponible una amplia variedad de bonos, subsidios y beneficios sociales dirigidos a mujeres, familias, trabajadores, estudiantes y adultos mayores.

Estos beneficios entregan apoyo monetario, según requisitos socioeconómicos o edad, a los que se pueden postular a través de distintos canales.

Bonos y beneficios a los que puedes postular en 2026 

  • Pensión Garantizada Universal (PGU)

Es un beneficio económico del Estado al que podrás acceder desde los 65 años y tienes una pensión inferior a $1.210.828 mensuales. Para postular a la Pensión Garantizada Universal (PGU), las personas de 65 años o más pueden realizar el trámite durante todo el año en línea en www.chileatiende.cl usando su ClaveÚnica.

Si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $224.004.

Mientras que, si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable

  • Bono por Hijo

Si eres una mujer de 65 años o más, y cumples todos los requisitos, puedes solicitar el Bono por hijo por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de tu pensión. 

Debes realizar el trámite con tu RUT y fecha de nacimiento directo en www.chileatiende.cl usando su ClaveÚnica.

  • Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años

Es un aporte monetario mensual de $125.000, destinado a las y los menores de 18 años que tienen discapacidad mental, o bien, física o sensorial severa, y que sean de escasos recursos. 

En caso de que se cumpla con los requisitos, se puede solicitar el subsidio a través de ChileAtiende con el RUT y fecha de nacimiento del o la menor de 18 años.

  • Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer o BTM es un aporte monetario del Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras dependientes e independientes, además de incentivar la incorporación y permanencia laboral, puesto que las empresas también pueden optar al bono por sus trabajadoras beneficiadas. 

La postulación se realizar a través del Sencesi se cumple con los requisitos establecidos. 

