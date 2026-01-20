Madres jubiladas pueden aumentar su pensión en 2026: Requisitos y cómo acceder al Bono por Hijo - Chilevisión

El nuevo monto se calculó en base al reajuste del sueldo mínimo y permite a las madres a acceder a una bonificación monetaria por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

El 2026 trae importantes cambios para el Bono por Hijo, que tendrá un aumento en el monto que entrega, debido al reajuste del sueldo mínimo en Chile.

Esto se verá reflejado en mayor aporte económico para las mujeres que reciben este beneficio estatal que tiene como fin mejorar las pensiones de su jubilación.

Este bono corresponde a una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. En situaciones de adopción, el beneficio se otorga tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Bono por Hijo aumenta en 2026: Este es el nuevo monto

El Bono por Hijo es un aporte que comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de la hija o hijo y corresponde al 10% de 18 Ingresos Mínimos Mensuales, para quienes hayan trabajado y tengan entre 18 y 65 años.

Por ejemplo:

Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se utiliza como referencia el ingreso mínimo vigente a esa fecha, que era de $165.000.

Si nació después del 1 de julio de 2009, se considera el sueldo mínimo que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

En el caso de mujeres cuyos hijos o hijas hayan nacido entre mayo y diciembre de 2025, la rentabilidad se calcula sobre el sueldo mínimo vigente de $529.000. De este modo, el monto base de la rentabilidad alcanza los $952.200.

Si se proyecta el aumento del sueldo mínimo a $539.000 en 2026, el monto base de esta rentabilidad subiría a $970.200 .

¿Cómo acceder al Bono por Hijo?

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo hay que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser madre y haber cumplido 65 años.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009. Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

(con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009. Debes haber residido en Chile por un periodo de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de bonificación.

(continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que a la solicitud de bonificación. Tener cédula de identidad vigente.

Consulta con tu RUT si recibes el Bono Por Hijo 2026

Para saber si te corresponde el beneficio debes seguir los siguientes pasos: