6 bonos y beneficios que se entregan en diciembre: Revisa requisitos y fechas estimadas de pago - Chilevisión

A medida que se acerca el cierre del año, varias ayudas del Estado apuntan a entregar un alivio económico extra a pensionados, trabajadores, familias vulnerables y hogares en situación de necesidad.
Si cumples con los requisitos —muchos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) o la Ministerio de Desarrollo Social y Familia— podrías recibir uno o varios de estos beneficios durante diciembre.
A continuación, revisamos los principales bonos y subsidios que se entregan a fin de año, con sus requisitos y fechas estimadas de pago.
Se trata de un monto extra que reciben pensionados a fin de año como apoyo navideño.
Monto 2025: Base de $29.055, con un aumento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.
Quiénes lo reciben: Personas que al 30 de noviembre de 2025 reciban pensión, ya sea bajo régimen del IPS, AFP (con garantía estatal), pensiones de reparación (Leyes Rettig o Valech), pensiones por accidente laboral, u otras pensiones reguladas.
Fecha de pago estimada: Para pensionados a través del IPS, desde lunes 1 de diciembre. Para quienes reciben pensión por AFP, entre el 17 y 22 de diciembre.
Importante: No requiere postulación. Se paga automáticamente junto con la pensión. No es imponible ni tributable.
Se trata de un beneficio previsional mensual para adultos mayores y pensionados de bajos ingresos.
Pago en diciembre: Se mantiene el pago mensual habitual. Para muchos, diciembre incluye además el aguinaldo navideño. Consulta la fecha exacta en ChileAtiende.
Monto: Hasta $224.004 (mayores de 65 años) y hasta $250.000 (mayores de 82).
Es un beneficio dirigido a mujeres trabajadoras del 40% más vulnerable, ya sea dependientes o independientes, para complementar sus ingresos.
Este apoyo económico va dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que trabajan y pertenecen al 40% más vulnerable, con modalidad mensual o anual según el tipo de empleo.
Fecha de pago: Martes 30 de diciembre y corresponderá a su renta de septiembre de 2025.
Son beneficios por carga familiar para trabajadores dependientes e independientes, pensionados y pensionadas, además de las personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.
También conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio que se otorga mensualmente por un periodo de 24 meses a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
Para acceder al beneficio, basta con que se haya aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).