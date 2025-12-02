6 bonos y beneficios que se entregan en diciembre: Revisa requisitos y fechas estimadas de pago - Chilevisión

A medida que se acerca el cierre del año, varias ayudas estatales apuntan a entregar un alivio económico extra a pensionados, mujeres, trabajadores y familias vulnerables.

A medida que se acerca el cierre del año, varias ayudas del Estado apuntan a entregar un alivio económico extra a pensionados, trabajadores, familias vulnerables y hogares en situación de necesidad.

Si cumples con los requisitos —muchos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) o la Ministerio de Desarrollo Social y Familia— podrías recibir uno o varios de estos beneficios durante diciembre.

A continuación, revisamos los principales bonos y subsidios que se entregan a fin de año, con sus requisitos y fechas estimadas de pago.

Aguinaldo de Navidad

Se trata de un monto extra que reciben pensionados a fin de año como apoyo navideño.

Monto 2025: Base de $29.055, con un aumento de $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

Quiénes lo reciben: Personas que al 30 de noviembre de 2025 reciban pensión, ya sea bajo régimen del IPS, AFP (con garantía estatal), pensiones de reparación (Leyes Rettig o Valech), pensiones por accidente laboral, u otras pensiones reguladas.

Fecha de pago estimada: Para pensionados a través del IPS, desde lunes 1 de diciembre . Para quienes reciben pensión por AFP, entre el 17 y 22 de diciembre .

Importante: No requiere postulación. Se paga automáticamente junto con la pensión. No es imponible ni tributable.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Se trata de un beneficio previsional mensual para adultos mayores y pensionados de bajos ingresos.

Pago en diciembre: Se mantiene el pago mensual habitual. Para muchos, diciembre incluye además el aguinaldo navideño. Consulta la fecha exacta en ChileAtiende.

Requisitos: No pertenecer al 10% más rico, pensión base menor a $1.210.828 y residencia mínima exigida.

Monto: Hasta $224.004 (mayores de 65 años) y hasta $250.000 (mayores de 82).

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Es un beneficio dirigido a mujeres trabajadoras del 40% más vulnerable, ya sea dependientes o independientes, para complementar sus ingresos.

Quiénes lo reciben: Mujeres trabajadoras de entre 25 y 64 años y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Fecha de pago: Si elegiste la modalidad mensual, el pago se recibirá el martes 30 de diciembre y corresponderá a la renta de septiembre de 2025.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Este apoyo económico va dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que trabajan y pertenecen al 40% más vulnerable, con modalidad mensual o anual según el tipo de empleo.

Monto: Tramo A: Si tu renta mensual es igual o inferior a $294.377, puedes recibir hasta $44.157. Tramo B: Si tu renta mensual es superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971, recibirás un monto cercano a $44.157. T ramo C: Si tu renta mensual es superior a $367.971 e inferior a $662.348, recibirás un monto decreciente desde $44.157 hasta $1 .

Fecha de pago: Martes 30 de diciembre y corresponderá a su renta de septiembre de 2025.

Asignación Familiar y Asignación Maternal

Son beneficios por carga familiar para trabajadores dependientes e independientes, pensionados y pensionadas, además de las personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

Monto: Depende del sueldo que reciba y, en el caso de trabajadores dependientes, el pago corre por parte del empleador y viene incluido en su sueldo .

Depende del sueldo que reciba y, en el caso de trabajadores dependientes, . Fecha de pago: En general, se entrega como parte del sueldo mensual, si tus cargas siguen acreditadas y tu empleador o institución lo declara normalmente.

Bono de Protección

También conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio que se otorga mensualmente por un periodo de 24 meses a las familias y personas usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder al beneficio, basta con que se haya aceptado la invitación a participar en uno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (ya sea el de Familias, Abriendo Caminos, Calle o el de Vínculos).

Monto: Durante los primeros seis meses , el monto asciende a $23.694 y va disminuyendo al pasar dicho periodo: