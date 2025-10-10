Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario - Chilevisión

En la línea de los cambios graduales de la Reforma de Pensiones, el dinero que entrega la Pensión Garantizada Universal aumentará desde este 2025 hasta el 2026 el día de nacimiento de los jubilados con cierta edad.

El aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales cambios que entró en vigencia tras la aprobación de la reforma previsional a comienzos de año.

En la línea de los cambios graduales de la nueva legislación, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de 82 años o mayores y en el futuro seguirá ampliándose a más beneficiarios.

PGU aumenta el día de tu cumpleaños

Con la Reforma de Pensiones, desde septiembre de 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó de $224.004 a $250.000 y se entregará por etapas según la edad que tengas.

En este caso, si tienes 82 años o más, hasta el 30 de septiembre, aumentará automáticamente a contar de ese mes . Si cumples 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tendrás derecho al incremento desde el mes de tu cumpleaños.



Además, si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y cumples los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

ChileAtiende puso a disposición el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, una plataforma que permite a las personas saber a los adultos mayores si les corresponde la Pensión Garantizada Universal.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con tus datos (RUN o fecha de nacimiento):