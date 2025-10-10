 Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario - Chilevisión
Minuto a minuto
Senadora María José Gatica confirmó que le diagnosticaron cáncer: “El camino puede ser desafiante” “Doy gracias a Dios que…”: Habla joven víctima que resultó baleada en estación de metro Cumming Primero una despedida de soltera y ahora un baby shower: Polémicas celebraciones en hospitales Caso Nabila Rifo: Acusan abandono judicial y Sernameg asegura que no fueron notificados El extraño caso del auxiliar de bus que bajó a comprar en Puerto Montt y lleva desaparecido cinco días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 09:54

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

En la línea de los cambios graduales de la Reforma de Pensiones, el dinero que entrega la Pensión Garantizada Universal aumentará desde este 2025 hasta el 2026 el día de nacimiento de los jubilados con cierta edad.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales cambios que entró en vigencia tras la aprobación de la reforma previsional a comienzos de año.

En la línea de los cambios graduales de la nueva legislación, el dinero que entrega el aporte primero subirá a personas de 82 años o mayores y en el futuro seguirá ampliándose a más beneficiarios.

PGU aumenta el día de tu cumpleaños

Con la Reforma de Pensiones, desde septiembre de 2025, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó de $224.004 a $250.000 y se entregará por etapas según la edad que tengas.

    • En este caso, si tienes 82 años o más, hasta el 30 de septiembre, aumentará automáticamente a contar de ese mes.
    • Si cumples 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tendrás derecho al incremento desde el mes de tu cumpleaños.

Además, si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y cumples los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

ChileAtiende puso a disposición el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, una plataforma que permite a las personas saber a los adultos mayores si les corresponde la Pensión Garantizada Universal.

Para realizar la consulta, solo debes ingresar acá, o pinchando la foto de abajo, y completar con tus datos (RUN o fecha de nacimiento):

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025

Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

10/10/2025

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

En la línea de los cambios graduales de la Reforma de Pensiones, el dinero que entrega la Pensión Garantizada Universal aumentará desde este 2025 hasta el 2026 el día de nacimiento de los jubilados con cierta edad.

10/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025