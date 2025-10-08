Adultos mayores pueden AUMENTAR LA PENSIÓN: Revisa el único requisito para recibir 98 mil extra - Chilevisión

El Beneficio por Años Cotizados es uno de los apoyos que forman parte de la nueva Reforma Previsional, y está diseñado para mejorar las pensiones de adultos mayores del país.

El Beneficio por Años Cotizados es uno de los apoyos que forman parte de la nueva Reforma Previsional, y está diseñado para mejorar las pensiones del país.

Sin embargo, para que los adultos mayores accedan a este beneficio no basta con tener la edad ni estar pensionado: Existe un requisito único e indispensable que determina si una persona puede recibirlo o no.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El único requisito para obtener Beneficio por Años Cotizados

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Beneficio por Años Cotizados se entrega únicamente a quienes cumplan con un número mínimo de cotizaciones en el sistema previsional.

En otras palabras, este aporte busca reconocer a quienes han contribuido de forma constante al sistema de pensiones durante su vida laboral.

En el caso de las mujeres , el requisito mínimo es de 120 meses cotizados , lo que equivale a 10 años.

Para los hombres, el requisito asciende a 240 meses, es decir, 20 años de cotizaciones.

Este requisito puede cumplirse con cotizaciones continuas o discontinuas, y funciona como una condición esencial: Solo quienes lo acrediten podrán acceder al beneficio.

¿A quiénes está dirigido el Beneficio por Años Cotizados?

Esta ayuda social está dirigida a personas que cumplan la edad legal para pensionarse —65 años o más— y que perciban una pensión de vejez o invalidez dentro del sistema previsional chileno.

Además, puede ser compatible con otros beneficios, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Este beneficio, expresado en UF, se suma al monto de la pensión mensual, representando un reconocimiento al esfuerzo de quienes han mantenido cotizaciones por años.

Monto del Bono por Años Cotizados: Así lo puedes calcular

A diferencia de otras ayudas, el Bono por Años Cotizados no posee un monto fijo, sino que se calcula acorde a la UF. De todas formas, sí están establecidos los porcentajes.

El pago consiste en 0,1 Unidades de Fomento (UF) por año cotizado, fijando un tope máximo de 25 años, es decir, 2,5 UF.

Si se considera que el valor de la UF a comienzos de octubre es de $39.485, el/la beneficiario/a del bono recibiría $3.948 por cada año cotizado.

En esa línea, si se considera que el tope es de 25 años, un beneficiario que opta al máximo recibirá $98.714 pesos.

Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuándo se comienza a pagar?

El pago de este beneficio parte de la Reforma de Pensiones comenzará en enero de 2026 para todas las personas que ya estén pensionadas y tengan 65 años o más, siempre que cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de enero de 2026, recibirá el beneficio junto con su pensión.

En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, el pago se entregará cuando cumplan esa edad, siempre a partir de enero de 2026.