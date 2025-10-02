 Adultos mayores que cumplen un requisito reciben bono por años cotizados: Así se calcula el monto - Chilevisión
02/10/2025 19:45

Adultos mayores que cumplen un requisito reciben bono por años cotizados: Así se calcula el monto

El Bono por Años Cotizados es un aporte económico que entrega el Estado de Chile y cuyo monto se calcula en UF. Revisa a continuación los detalles del beneficio.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Años Cotizados es un importante beneficio que entrega el Estado de Chile a personas que se encuentren pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguro.

La ayuda forma parte del Seguro Social Previsional (SSP) —implementado en la reciente reforma de pensiones— y consta de un aporte adicional cuyo pago se calcula con la UF. 

Monto del Bono por Años Cotizados: Así lo puedes calcular

A diferencia de otras ayudas, el Bono por Años Cotizados no posee un monto fijo, sino que se calcula acorde a la UF. De todas formas, sí están establecidos los porcentajes.

El pago consiste en 0,1 Unidades de Fomento (UF) por año cotizado, fijando un tope máximo de 25 años, es decir, 2,5 UF.

Si se considera que el valor de la UF a comienzos de octubre es de $39.485, el/la beneficiario/a del bono recibiría $3.948 por cada año cotizado. 

En esa línea, si se considera que el tope es de 25 años, un beneficiario que opta al máximo recibirá $98,714 pesos.

Requisitos para acceder al Bono por Años Cotizados

El principal requisito para acceder al beneficio es la cantidad mínima de meses cotizados, condición que es distinta entre hombres y mujeres:

  • Las mujeres deben tener como mínimo 120 meses cotizados (10 años).
  • Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

Cabe señalar que, a partir de 2028, para las mujeres que se pensionen, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento hasta llegar a la exigencia de 15 años en total.

Fecha de pago de Bono por Años Cotizados 

El pago del Bono por Años Cotizados iniciará en enero de 2026 para todas las personas que ya están pensionadas y tengan 65 años o más.

Todas las personas que se pensionen después de esa fecha recibirán el beneficio junto a su pensión.

En el caso de quienes ya estén pensionados, pero aún no alcancen la edad, comenzarán a recibir el pago a partir de los 65 años. 

