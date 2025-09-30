Adultos mayores podrán aumentar su pensión sin postular hasta en $98 mil: Revisa los requisitos - Chilevisión

La ayuda estatal forma parte de la Reforma de Pensiones. Su objetivo es reconocer los años de cotización de las personas que ya están pensionadas (o lo estarán) y que tienen al menos 65 años de edad.

Desde enero de 2026 comenzará a pagarse el Beneficio por Años Cotizados, un aporte mensual adicional para pensionados de vejez o invalidez que cumplan con cierto número de años cotizados.

No es necesario postular: se entrega de forma automática junto con la pensión, siempre que se cumplan los criterios establecidos.

Requisitos del Beneficio por Años Cotizados

Para obtener el beneficio, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Personas pensionadas por vejez o invalidez bajo el Decreto Nº 3.500, o mediante compañías de seguros.

Tener 65 años o más al momento de recibir el beneficio.

Haber cotizado un mínimo de: Mujeres: 120 meses (10 años) de cotización, continuos o discontinuos. Hombres: 240 meses (20 años) de cotización, continuos o discontinuos.

Se considera un máximo de 300 meses cotizados (25 años) para calcular el beneficio.

Monto del Beneficio por Años Cotizados

El monto será de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por cada año cotizado, hasta un máximo de 2,5 UF mensuales (que corresponde a 25 años cotizados).

En pesos chilenos, con el valor de la UF vigente en la fecha del cálculo, el beneficio puede llegar al equivalente de $98.714 mensuales (esto es aproximado, puede variar con la UF) si se tienen los 25 años cotizados.