Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil - Chilevisión

 Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil
20/09/2025 16:37

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

El Beneficio por Años Cotizados comenzará a entregarse a partir de enero de 2026 y está dirigido a hombres y mujeres que cumplan con el mínimo de meses de cotización establecido por la normativa.

Publicado por Gabriela Valdés

Personas jubiladas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros pueden acceder al Beneficio por Años Cotizados, un apoyo económico incorporado al Seguro Social Previsional (SSP) tras la reforma de pensiones aprobada en marzo.

Este aporte estatal entrega un monto adicional en Unidades de Fomento (UF) junto a la pensión base. El cálculo corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses de cotizaciones, con un máximo de 2,5 UF mensuales ($98 mil aprox.), equivalente a 25 años de aportes previsionales.

Desde que edad se puede obtener el Bono por Años Cotizados

Este beneficio se entrega a partir de los 65 años de edad, sin embargo, el principal requisito que exige este beneficio es la cantidad de meses cotizados, siendo distinta entre mujeres y hombres: 

  • Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años).
  • Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

En ambos casos, el máximo son 300 meses, es decir, 25 años (continuos o discontinuos). 

Otro punto importante es que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento de forma gradual hasta llegar a la exigencia de 15 años cotizados en el 2035. 

¿Cuándo se paga el Beneficio por Años Cotizados?

El pago de este beneficio comenzará en enero de 2026 para todas las personas que ya estén pensionadas y tengan 65 años o más, siempre que cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.

