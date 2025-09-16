Adultos mayores reciben bono de hasta $98 mil por años cotizados: Revisa si lo obtienes - Chilevisión

El Bono por Años Cotizados es un beneficio económico dirigido a hombres y mujeres que hayan cotizado una cierta cantidad de meses estipulada. A continuación los detalles de este aporte.

El Bono por Años Cotizados es una ayuda monetaria mensual que se entrega de forma adicional a las personas que se encuentren pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros, hasta el 31 de julio de 2025.

El beneficio es parte del Seguro Social Previsional (SSP), implementado tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, y su pago se calcula en UF, por lo que no posee un monto fijo.

Requisitos para obtener el Bono por Años Cotizados

El principal requisito que exige este beneficio es la cantidad de meses cotizados, siendo distinta entre mujeres y hombres:

Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) .

deben tener al menos 120 meses cotizados . Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

En ambos casos, el máximo son 300 meses, es decir, 25 años (continuos o discontinuos).

Otro punto importante es que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento de forma gradual hasta llegar a la exigencia de 15 años cotizados en el 2035.

Cómo calcular el monto del Bono por Años Cotizados

El Bono por Años Cotizados no mantiene una cifra fija, ya que su cálculo se realiza respecto a la UF. Sin embargo, los porcentajes sí están establecidos.

El pago consiste en 0.1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope los 25 años, es decir, 2.5 UF.

Si se considera el valor actual de la UF de $39.485, la equivalencia indica que la persona pensionada recibiría $3.948 por cada año cotizado. Recordando el tope máximo de las 2,5 UF, el monto sería $98.700 aproximadamente.

¿Cuándo se paga el Bono por Años Cotizados?

El pago del Bono por Años Cotizados comenzará a ser efectivo en enero de 2026 para todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, que ya estén pensionadas, tengan 65 años o más y hayan cotizado los meses necesarios para el bono.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.