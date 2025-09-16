 Adultos mayores reciben bono de hasta $98 mil por años cotizados: Revisa si lo obtienes - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Esposado y asfixiado? Revelan nuevos antecedentes en caso de joven fallecido en mall de La Florida Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil “No cometió…”: Dan a conocer resultado del sumario de Gobernación Marítima sobre la lancha Bruma Auto choca contra poste y es abandonado en confuso incidente en La Granja “Ok, jefa, ahora voy”: Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 09:15

Adultos mayores reciben bono de hasta $98 mil por años cotizados: Revisa si lo obtienes

El Bono por Años Cotizados es un beneficio económico dirigido a hombres y mujeres que hayan cotizado una cierta cantidad de meses estipulada. A continuación los detalles de este aporte.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Años Cotizados es una ayuda monetaria mensual que se entrega de forma adicional a las personas que se encuentren pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros, hasta el 31 de julio de 2025.

El beneficio es parte del Seguro Social Previsional (SSP), implementado tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, y su pago se calcula en UF, por lo que no posee un monto fijo.

Requisitos para obtener el Bono por Años Cotizados

El principal requisito que exige este beneficio es la cantidad de meses cotizados, siendo distinta entre mujeres y hombres: 

  • Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años).
  • Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

En ambos casos, el máximo son 300 meses, es decir, 25 años (continuos o discontinuos). 

Otro punto importante es que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento de forma gradual hasta llegar a la exigencia de 15 años cotizados en el 2035. 

Cómo calcular el monto del Bono por Años Cotizados 

El Bono por Años Cotizados no mantiene una cifra fija, ya que su cálculo se realiza respecto a la UF. Sin embargo, los porcentajes sí están establecidos.

El pago consiste en 0.1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope los 25 años, es decir, 2.5 UF. 

Si se considera el valor actual de la UF de $39.485, la equivalencia indica que la persona pensionada recibiría $3.948 por cada año cotizado. Recordando el tope máximo de las 2,5 UF, el monto sería $98.700 aproximadamente.

¿Cuándo se paga el Bono por Años Cotizados?

El pago del Bono por Años Cotizados comenzará a ser efectivo en enero de 2026 para todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, que ya estén pensionadas, tengan 65 años o más y hayan cotizado los meses necesarios para el bono. 

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan

Lo último

Lo más visto

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

15/09/2025

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

15/09/2025

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

El menor de edad desapareció la tarde del sábado mientras se lanzaba piqueros junto a sus amigos en la playa de la ciudad de Valparaíso.

15/09/2025

Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

15/09/2025