Adultos mayores puedes recibir hasta $220 mil si están casados: Estos son los requisitos - Chilevisión

Se trata de dos ayudas económica destinadas a adultos mayores que hayan cumplido una cierta cantidad de años de matrimonio. Revisa los detalles a continuación.

Entre las ayudas económicas destinadas a adultos mayores, existe una destinada a parejas casadas y para la cual sólo se necesita cumplir con un único requisito.

Se trata del Bono Bodas de Oro, un aporte monetario otorgado a parejas que lleven más de 50 años de matrimonio y que en 2024 llegó a los $445.352 por matrimonio.

Sin embargo, también existe un aporte económico para aquellas parejas que hayan cumplido los 25 años de matrimonio: El Bono Bodas de Plata, que es entregado por tres cajas de compensación.

Bono Bodas de Oro

Según señala el sitio web de ChileAtiende, pueden acceder al Bono Bodas de Oro los cónyuges que cumplan los siguientes puntos.

No estén separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal).

Estén en el Registro Social de Hogares (RSH), y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.

Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente.

Acreditan residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Cómo postular al Bono Bodas de Oro

Para acceder al beneficio se puede postular en el sitio web de ChileAtiende o en presencial en cualquiera de sus sucursales.

El trámite presencial se puede hacer de lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 horas, y los viernes de 8:00 a 17:00 horas.

¿Qué pasa con las personas viudas?

Las personas que hayan enviudado tendrán derecho al bono en los siguientes casos:

Si habiendo cumplido 50 años de matrimonio, uno de los cónyuges fallece después de esa fecha: El sobreviviente puede optar a su parte del bono, siempre que el fallecimiento de alguno de los cónyuges se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio.

Si habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, cualquiera de los cónyuges fallece durante la tramitación del beneficio: Una vez que se conceda el monto correspondiente a la persona fallecida, formará parte de su herencia.

Bono Bodas de Plata

El Bono Bodas de Plata es un aporte económico de 25.000 pesos que entregan algunas cajas de compensación a sus afiliados y matrimonios que cumplen 25 años.

Son tres las entidades de compensación que entregan este bono: Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Revisa los requisitos del Bono Bodas de Plata

Caja Los Héroes

Los documentos requeridos por esta institución son tres y además hay un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para solicitar y cobrar el bono.

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.

Solicitud de autorización y pago de prestación, firmada por el pensionado.

Cédula de identidad tanto del afiliado como de su cónyuge.

Caja 18

Esta institución contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el bono.

Afiliación continua por al menos 12 meses antes de la solicitud.

Certificado de matrimonio del Registro Civil.

Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

Caja La Araucana