 Bono Bodas de Plata: Conoce cómo acceder a los $25 mil con estos requisitos - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 19:22

Bono Bodas de Plata: Conoce cómo acceder a los $25 mil con estos requisitos

El aporte económico se entrega a través de las cajas de compensación. Actualmente Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana tienen disponible el beneficio.

Publicado por CHV Noticias

El Bono Bodas de Plata es un beneficio económico que pueden recibir aquellos matrimonios que cumplan 25 años de casados

El bono es un aporte monetario que asciende a los $25 mil pesos para aquellas parejas que celebre su 25° aniversario juntos. 

Las cajas de compensación son las encargadas de pagar el aporte, siempre y cuando los beneficiados cumplan con los requisitos establecidos. 

Requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata 

El Bono Bodas de Plata es entregado por tres cajas de compensación: Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Hay que tener en cuenta que cada institución cuenta con su propia lista de requisitos para entregar el beneficio.

Caja Los Héroes

  • Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil, el cual acredite los 25 años de matrimonio.
  • Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.
  • Cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.   

Plazo de de 120 días, desde la fecha de aniversario, para cobrar el bono. 

Caja 18

  • Mínimo de 12 meses de afiliación de manera continua.
  • Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.
  • Fotocopia del cédula de identidad vigente del afiliado o afiliada.

Plazo de 120 días seguidos para cobrar el bono.

Caja La Araucana

  • El pensionado debe estar vigente al monto del cobro del beneficio.
  • Certificado de matrimonio civil.
  • Cédula de identidad del pensionado afiliado.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025