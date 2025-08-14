Bono Bodas de Plata: Conoce cómo acceder a los $25 mil con estos requisitos - Chilevisión

El aporte económico se entrega a través de las cajas de compensación. Actualmente Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana tienen disponible el beneficio.

El Bono Bodas de Plata es un beneficio económico que pueden recibir aquellos matrimonios que cumplan 25 años de casados.

El bono es un aporte monetario que asciende a los $25 mil pesos para aquellas parejas que celebre su 25° aniversario juntos.

Las cajas de compensación son las encargadas de pagar el aporte, siempre y cuando los beneficiados cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata

El Bono Bodas de Plata es entregado por tres cajas de compensación: Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana.

Hay que tener en cuenta que cada institución cuenta con su propia lista de requisitos para entregar el beneficio.

Caja Los Héroes

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil, el cual acredite los 25 años de matrimonio.

Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.

Cédula de identidad del afiliado y su cónyuge.

Plazo de de 120 días, desde la fecha de aniversario, para cobrar el bono.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Caja 18

Mínimo de 12 meses de afiliación de manera continua.

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

Fotocopia del cédula de identidad vigente del afiliado o afiliada.

Plazo de 120 días seguidos para cobrar el bono.

Caja La Araucana