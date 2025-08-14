Bono Bodas de Plata: Conoce cómo acceder a los $25 mil con estos requisitos - Chilevisión

El aporte económico se entrega a través de las cajas de compensación. Actualmente Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana tienen disponible el beneficio.
El Bono Bodas de Plata es un beneficio económico que pueden recibir aquellos matrimonios que cumplan 25 años de casados.
El bono es un aporte monetario que asciende a los $25 mil pesos para aquellas parejas que celebre su 25° aniversario juntos.
Las cajas de compensación son las encargadas de pagar el aporte, siempre y cuando los beneficiados cumplan con los requisitos establecidos.
Hay que tener en cuenta que cada institución cuenta con su propia lista de requisitos para entregar el beneficio.
Plazo de de 120 días, desde la fecha de aniversario, para cobrar el bono.
