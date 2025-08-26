 Bono Bodas de Plata: Revisa como cobrar 25 mil sin postular - Chilevisión
26/08/2025 12:26

Bono Bodas de Plata: Revisa como cobrar 25 mil sin postular

Este es un beneficio anual y para poder cobrarlo se debe cumplir con requisitos específicos según cada institución. 

El bono Bodas de Plata es un aporte económico que entregan algunas cajas de compensación a sus afiliados y matrimonios que cumplen 25 años.

Este beneficio anual alcanza un monto de 25.000 pesos y para poder cobrarlo se debe cumplir con requisitos específicos según cada institución. 

Son tres las entidades de compensación que entregan este bono: Caja Los Héroes,  Caja 18 y Caja La Araucana. 

Caja Los Héroes

Los documentos requeridos por esta institución son tres y además hay un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para solicitar y cobrar el bono.

  • Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil que acredite los 25 años de casados.
  • Solicitud de autorización y pago de prestación, firmada por el pensionado.
  • Cédula de identidad tanto del afiliado como de su cónyuge.

Caja 18

Esta institución contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el bono.

  • Afiliación continua por al menos 12 meses antes de la solicitud.
  • Certificado de matrimonio del Registro Civil.
  • Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

Caja La Araucana

El afiliado tiene como plazo el año calendario para cobrar el beneficio (hasta el 31 de diciembre de 2025). 

  • Afiliación vigente al momento de cobrar el bono.
  • Certificado de matrimonio civil.
  • Cédula de identidad del pensionado afiliado.
