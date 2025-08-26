Bono Bodas de Plata: Revisa como cobrar 25 mil sin postular - Chilevisión

Este es un beneficio anual y para poder cobrarlo se debe cumplir con requisitos específicos según cada institución.
El bono Bodas de Plata es un aporte económico que entregan algunas cajas de compensación a sus afiliados y matrimonios que cumplen 25 años.
Este beneficio anual alcanza un monto de 25.000 pesos y para poder cobrarlo se debe cumplir con requisitos específicos según cada institución.
Son tres las entidades de compensación que entregan este bono: Caja Los Héroes, Caja 18 y Caja La Araucana.
Los documentos requeridos por esta institución son tres y además hay un plazo de 120 días desde la fecha de aniversario para solicitar y cobrar el bono.
Esta institución contempla 120 días continuos desde el aniversario para cobrar el bono.
El afiliado tiene como plazo el año calendario para cobrar el beneficio (hasta el 31 de diciembre de 2025).