Si estás cesante puedes recibir un bono por casi un año: Consulta los requisitos para obtenerlo - Chilevisión

El Subsidio de Cesantía es uno de los aportes mensuales que entrega el Estado a quienes se encuentren sin empleo. A continuación te detallamos en qué consiste y cómo realizar su solicitud.
El Subsidio de Cesantía es un beneficio económico que entrega el Estado dirigido a trabajadoras y trabajadores cesantes con el fin de que puedan acceder a una ayuda mensual.
Este aporte se entrega por tramos de 90 días renovables hasta un máximo de tres veces, es decir, hasta alcanzar los 360 días. Asimismo, su monto va variando con el pasar de los meses.
A continuación te detallamos en qué consiste el Subsidio de Cesantía, sus montos y los requisitos que contempla.
De acuerdo a lo establecido por el Instituto de Previsión Social (IPS) para acceder al Subsidio de Cesantía la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
Importante detallar que el Subsidio de Cesantía es incompatible con el Seguro de Cesantía.
El Subsidio de Cesantía contempla tres montos mensuales, los cuales varían y dependen del tramo en el que se encuentre el beneficiario:
Además de entregar una ayuda monetaria, el beneficio entrega el derecho a quien lo recibe de:
También es importante detallar que si la persona es contratada en un trabajo, el beneficio se pierde de inmediato.
Para solicitar el Subsidio de Cesantía, desde el IPS señalan que el interesado debe asistir a las oficinas de ChileAtiende o a la Caja de Compensación que corresponda.
En la misma línea, junto con su cédula de identidad, deberá completar un formulario de solicitud del beneficio y acreditar su calidad de cesante con los siguientes documentos: