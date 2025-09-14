Retiro total de fondos del Seguro de Cesantía: Conoce quiénes pueden hacerlo - Chilevisión

Aunque normalmente se retira solo una parte del monto al quedar cesante, también es posible retirar la totalidad de los fondos de la AFC. Conoce a continuación quiénes pueden realizar el trámite.

Los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) pueden acceder al Seguro de Cesantía, que les brinda respaldo económico en caso de desempleo.

Cada trabajador o trabajadora cuenta con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), alimentada con el 3% de sus remuneraciones imponibles, permitiendo que, al quedar cesante, se puedan efectuar retiros mensuales de estos fondos.