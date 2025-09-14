 Retiro total de fondos del Seguro de Cesantía: Conoce quiénes pueden hacerlo - Chilevisión
14/09/2025 13:13

Retiro total de fondos del Seguro de Cesantía: Conoce quiénes pueden hacerlo

Aunque normalmente se retira solo una parte del monto al quedar cesante, también es posible retirar la totalidad de los fondos de la AFC. Conoce a continuación quiénes pueden realizar el trámite.

Publicado por Gabriela Valdés

Los afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) pueden acceder al Seguro de Cesantía, que les brinda respaldo económico en caso de desempleo.

Cada trabajador o trabajadora cuenta con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC), alimentada con el 3% de sus remuneraciones imponibles, permitiendo que, al quedar cesante, se puedan efectuar retiros mensuales de estos fondos.

El sistema también contempla la opción de retirar la totalidad de los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía, pero únicamente en situaciones determinadas.

¿Quiénes pueden retirar todo el dinero del Seguro de Cesantía?

Las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que estén pensionadas pueden solicitar el retiro total del saldo acumulado en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Esta opción también aplica para pensionados que siguen laborando como trabajadores de casa particular.

Pueden acceder al retiro total de los fondos de su Cuenta Individual de Cesantía las personas pensionadas bajo alguna de estas modalidades:

  • AFP: por vejez (legal o anticipada), invalidez total o parcial definitiva con saldo retenido liberado.
  • Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
  • Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
  • Régimen previsional antiguo (IPS).

Además del retiro completo, tienen la opción de traspasar parcial o totalmente los fondos de su CIC a una cuenta de ahorro previsional en su AFP, trámite que debe realizarse directamente con la administradora correspondiente.

Paso a paso para el retiro de total AFC 

La solicitud del retiro total de los fondos de la AFC se puede hacer en oficinas o de manera online. 

Si quieres hacerlo de forma virtual debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa en la Sucursal Virtual con su rut y ClaveÚnica o clave de AFC
  • Completa los datos solicitados 
  • Sube el finiquito o documento que acredite tu cesantía
  • Sube una foto de tu cédula de identidad vigente por ambos lados
  • Una vez que acepte su solicitud, recibirás un correo con la confirmación del retiro y la fecha de pago

De todas maneras, si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes dirígerte a una sucursal de la AFC, con tu cédula de identidad vigente y el finiquito o documento de cesantía.

