Retiro total de fondos del Seguro de Cesantía: Conoce quiénes pueden hacerlo - Chilevisión

El sistema también contempla la opción de retirar la totalidad de los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía, pero únicamente en situaciones determinadas.
¿Quiénes pueden retirar todo el dinero del Seguro de Cesantía?
Las personas afiliadas al Seguro de Cesantía que estén pensionadas pueden solicitar el retiro total del saldo acumulado en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Esta opción también aplica para pensionados que siguen laborando como trabajadores de casa particular.
Pueden acceder al retiro total de los fondos de su Cuenta Individual de Cesantía las personas pensionadas bajo alguna de estas modalidades:
- AFP: por vejez (legal o anticipada), invalidez total o parcial definitiva con saldo retenido liberado.
- Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).
- Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
- Régimen previsional antiguo (IPS).
Además del retiro completo, tienen la opción de traspasar parcial o totalmente los fondos de su CIC a una cuenta de ahorro previsional en su AFP, trámite que debe realizarse directamente con la administradora correspondiente.
Paso a paso para el retiro de total AFC
La solicitud del retiro total de los fondos de la AFC se puede hacer en oficinas o de manera online.
Si quieres hacerlo de forma virtual debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa en la Sucursal Virtual con su rut y ClaveÚnica o clave de AFC
- Completa los datos solicitados
- Sube el finiquito o documento que acredite tu cesantía
- Sube una foto de tu cédula de identidad vigente por ambos lados
- Una vez que acepte su solicitud, recibirás un correo con la confirmación del retiro y la fecha de pago
De todas maneras, si prefieres hacerlo de manera presencial, puedes dirígerte a una sucursal de la AFC, con tu cédula de identidad vigente y el finiquito o documento de cesantía.