¿Quieres cobrar el Seguro de Cesantía? Revisa el saldo en la AFC con tu RUT - Chilevisión

Los ahorros en el Seguro de Cesantía son una de las principales ayudas para quienes se encuentran desempleados sin percibir ingresos. A continuación te contamos cómo conocer el dinero que tienes.

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) es el organismo encargado de administrar el Seguro de Cesantía de cada trabajador en Chile.

El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a todos quienes se encuentren afiliados a la AFC y que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Cómo revisar el saldo de afiliado AFC con tu RUT

Para conocer el monto ahorrado en la AFC, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la Sucursal Virtual de afiliados

Sucursal Virtual de afiliados Completa los campos con tu RUT y clave de acceso o ClaveÚnica

y o Revisa el saldo total disponible al día, todos los movimientos y pagos de cotizaciones

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de afiliados donde podrás conocer tu saldo.

¿Qué se necesita para cobrar el Seguro de Cesantía?

Para poder solicitar el pago de este beneficio económico, debes haber trabajado con un contrato pactado. De esta manera, tu seguro será estimado en base a un porcentaje de tu sueldo recibido.

Los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía son los siguientes: