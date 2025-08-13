 ¿Quieres cobrar el Seguro de Cesantía? Revisa el saldo en la AFC con tu RUT - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/08/2025 13:24

¿Quieres cobrar el Seguro de Cesantía? Revisa el saldo en la AFC con tu RUT

Los ahorros en el Seguro de Cesantía son una de las principales ayudas para quienes se encuentran desempleados sin percibir ingresos. A continuación te contamos cómo conocer el dinero que tienes.

Publicado por CHV Noticias

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) es el organismo encargado de administrar el Seguro de Cesantía de cada trabajador en Chile. 

El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a todos quienes se encuentren afiliados a la AFC y que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). 

Cómo revisar el saldo de afiliado AFC con tu RUT

Para conocer el monto ahorrado en la AFC, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a la Sucursal Virtual de afiliados
  • Completa los campos con tu RUT y clave de acceso o ClaveÚnica 
  • Revisa el saldo total disponible al día, todos los movimientos y pagos de cotizaciones

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio de afiliados donde podrás conocer tu saldo.

¿Qué se necesita para cobrar el Seguro de Cesantía?

Para poder solicitar el pago de este beneficio económico, debes haber trabajado con un contrato pactado. De esta manera, tu seguro será estimado en base a un porcentaje de tu sueldo recibido.

Los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía son los siguientes: 

  • Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.
  • Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular:  Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.
  • Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.
  • Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.
Publicidad

Destacamos

Noticias

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Lo último

Lo más visto

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

12/08/2025

“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025