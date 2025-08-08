¿Estás cesante? Estos son los 4 bonos a los que puedes acceder sin postular - Chilevisión

Si estás pasando un mal momento desde lo laboral, o conoces a alguien que le esté ocurriendo, debes saber que existen cuatro apoyos económicos claves.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación (en el trimestre abril-junio) alcanza el 8,9%, por lo que para ellos estos aportes pueden ser muy importantes.

A continuación, puedes revisar las cuatro alternativas que existen, los requisitos y cómo acceder a ellas.

¿Estás cesante? Estos son los cuatro beneficios a los que puedes acceder en Chile

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadores y trabajadoras cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.

Los requisitos son:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

de la municipalidad correspondiente. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

o caja de compensación. Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

a la voluntad del trabajador. Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos firmados después de esta fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC).

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario es un aporte del Estado y del empleador que otorga una serie de prestaciones. Para acceder a él, el beneficio no debe contar con recursos en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC):

Los requisitos para acceder son:

Estar cesante al momento de la postulación.

al momento de la postulación. No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.

en el seguro de cesantía. Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.

en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido. Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.

y con el mismo empleador. Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía está destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Para tenerlo, debes cumplir con:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.

a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial. Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.

antes del término de la relación laboral. Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.

con uno o más empleadores. Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.

o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

Indemnización por término de contrato

La última opción es la Indemnización por término de contrato, que actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio.

Contempla un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador después del séptimo año de relación laboral, la que además es flexible y simple.