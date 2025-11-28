 Inicia pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Consulta si te corresponde en noviembre - Chilevisión
28/11/2025 11:19

Inicia pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Consulta si te corresponde en noviembre

Este viernes 28 de noviembre, inició la entrega del aporte monetario que busca complementar los ingresos de trabajadoras dependientes e independientes. Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes comenzó el pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) correspondiente al mes de noviembre.

Se trata de uno de los apoyos económicos más importantes para mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años pertenecientes al 40% más vulnerable.

Este aporte —entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)— busca complementar los ingresos de trabajadoras dependientes e independientes.

A continuación, te contamos quiénes reciben el beneficio, el monto estimado y cómo consultar con tu RUT si ya tienes disponible el pago de noviembre.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

El beneficio lo reciben trabajadoras dependientes o independientes que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Edad entre 25 y 59 años (hasta 59 años y 11 meses).
  • Pertenecer al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Tener al día las cotizaciones previsionales y de salud.
  • Si recibes el BTM en modalidad mensual: tener una renta bruta mensual inferior a $662.348.
  • No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) ni en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Si además eres trabajadora independiente, debes emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva declaración de renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer del mes de noviembre, debes seguir los siguientes pasos:

