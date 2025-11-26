Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre - Chilevisión

A continuación, revisa las ayudas que puedes recibir en lo que queda de mes, así como los montos, fechas y cómo acceder.
Quedan exactamente cuatro días para que se acabe noviembre y con ello el Estado de Chile se prepara para el pago de los últimos beneficios estatales de este mes.
Todos los meses, a través de distintos organismos y bajo diferentes condiciones, se lleva a cabo el pago de bonos, subsidios y asignaciones.
El Bono al Trabajo de la Mujer consta de un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 69 años que pertenezcan al 40% de las familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.
El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de noviembre, será el viernes 28.
El Bono por Hijo, en cambio, incrementa el monto de la pensión de mujeres —de 65 años o más— por cada uno de sus hijos vivos, incluso adoptados.
Tal como la pensión, este se paga mes a mes y el monto depende de cuántos hijos haya tenido la beneficiaria, así como de un cálculo de ingreso mínimo a la fecha de nacimiento.
El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio destinado a trabajadores de 18 a 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
El pago se realiza directamente a la CuentaRUT y la fecha para este será el viernes 28 de noviembre.
La Asignación Familiar es un beneficio que se entrega a trabajadores y pensionados por cada carga familiar reconocida.
El Bono de Protección, conocido como Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
El monto varía según avanzan los meses, pero en total, en dos años, supera los $450 mil pesos.
El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite a mujeres embarazadas acceder a un subsidio por todo el periodo de gestación.
Se trata de pagos mensuales que varían según el salario de la beneficiaria, entre otros requisitos importantes.