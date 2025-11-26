Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre - Chilevisión

A continuación, revisa las ayudas que puedes recibir en lo que queda de mes, así como los montos, fechas y cómo acceder.

Quedan exactamente cuatro días para que se acabe noviembre y con ello el Estado de Chile se prepara para el pago de los últimos beneficios estatales de este mes.

Todos los meses, a través de distintos organismos y bajo diferentes condiciones, se lleva a cabo el pago de bonos, subsidios y asignaciones.

A continuación, revisa las ayudas que puedes recibir en lo que queda de mes, así como los montos, fechas y cómo acceder.

Estos son TODOS los bonos a los que puedes acceder la última semana de noviembre

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer consta de un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 69 años que pertenezcan al 40% de las familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de noviembre, será el viernes 28.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo, en cambio, incrementa el monto de la pensión de mujeres —de 65 años o más— por cada uno de sus hijos vivos, incluso adoptados.

Tal como la pensión, este se paga mes a mes y el monto depende de cuántos hijos haya tenido la beneficiaria, así como de un cálculo de ingreso mínimo a la fecha de nacimiento.

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio destinado a trabajadores de 18 a 24 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

El pago se realiza directamente a la CuentaRUT y la fecha para este será el viernes 28 de noviembre.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que se entrega a trabajadores y pensionados por cada carga familiar reconocida.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido como Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto varía según avanzan los meses, pero en total, en dos años, supera los $450 mil pesos.

Asignación Maternal

El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite a mujeres embarazadas acceder a un subsidio por todo el periodo de gestación.

Se trata de pagos mensuales que varían según el salario de la beneficiaria, entre otros requisitos importantes.