Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa la fecha de pago de noviembre y cuánto puedes recibir - Chilevisión

El beneficio está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años que cumplan con una serie de requisitos. Consulta cómo obtenerlo y si lo recibes acá.

A finales de noviembre se entrega un nuevo pago mensual correspondiente al Bono al Trabajo de la Mujer.

Se trata de una ayuda económica para las mujeres trabajadoras que estén en los tramos más vulnerables de acuerdo a su datos en el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que cumplan con ciertos requisitos y puedes obtener hasta $44.157 por mes.

Fecha de pago: ¿Cuándo se entrega el Bono al Trabajo de la Mujer?

Los pagos mensuales correspondiente al Bono al Trabajo de la Mujer se realizan en el último día hábil del mes.

En este caso el depósito se realizará el viernes 28 de noviembre, con el monto calculado en base a las rentas recibidas en agosto de 2025.

Requisitos para recibir el bono

El Bono al Trabajo de la Mujer pueden recibirlo mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que cumplan con lo siguiente:

Trabajar de manera independiente o dependiente.

Estar dentro del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

Para aquellas que reciban el pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 (brutos).

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer del mes de noviembre debes seguir los siguientes pasos: