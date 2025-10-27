 Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil - Chilevisión
Minuto a minuto
Carabinera fue atropellada en Renca en medio de control vehicular: Sujetos huían de un robo Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras “Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven Detenido acusa discusiones por microtráfico: Revelan causa de muerte de joven en supuesto secuestro extorsivo en Temuco Kast y Jara empatados: Así se encuentran las preferencias presidenciales según Encuesta CEP
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/10/2025 11:20

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

El décimo pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de octubre.

Este mes de octubre se realizará el décimo pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer, el cual está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad y que cumplan con ciertos requisitos. 

El beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer de octubre? 

Según lo publicado en el sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago del Bono al Trabajo de la Mujer se realiza el último día hábil de cada mes. 

De acuerdo al calendario de octubre, este se realizará el próximo jueves 30 y el monto dependerá de la renta recibida en julio del presente año. 

¿Quiénes pueden recibir este bono?

El Bono al Trabajo de la Mujer está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

  • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
  • Dentro del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

En el caso de las postulaciones para el pago anual que ya se realizó en agosto, fueron beneficiadas las mujeres cuyos ingresos no superaban los $7.948.180. Mientras que en el caso del pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 brutos. 

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y tu renta.  Si percibes menos de 3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual; en tanto, en su formato de pago mensual, puedes obtener hasta 44.157.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer durante el mes de octubre, puedes acceder con tu RUT en el sitio web de Sence e ingresar los datos solicitados. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025