Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil - Chilevisión

El décimo pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de octubre.

Este mes de octubre se realizará el décimo pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer, el cual está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad y que cumplan con ciertos requisitos.

El beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer de octubre?

Según lo publicado en el sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago del Bono al Trabajo de la Mujer se realiza el último día hábil de cada mes.

De acuerdo al calendario de octubre, este se realizará el próximo jueves 30 y el monto dependerá de la renta recibida en julio del presente año.

¿Quiénes pueden recibir este bono?

El Bono al Trabajo de la Mujer está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

Trabajando de manera independiente o dependiente.

Dentro del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

En el caso de las postulaciones para el pago anual que ya se realizó en agosto, fueron beneficiadas las mujeres cuyos ingresos no superaban los $7.948.180. Mientras que en el caso del pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 brutos.

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y tu renta. Si percibes menos de 3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual; en tanto, en su formato de pago mensual, puedes obtener hasta 44.157.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer durante el mes de octubre, puedes acceder con tu RUT en el sitio web de Sence e ingresar los datos solicitados.