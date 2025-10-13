 Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar - Chilevisión
13/10/2025 10:37

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

El beneficio por carga familiar que entrega el IPS depende de los ingresos mensuales que reciba cada beneficiario. Revisa a continuación los detalles.

Publicado por CHV Noticias

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega un monto en dinero por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas.

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también pueden solicitar el beneficio a través de la Asignación Maternal.

Desde este 1 de octubre de 2025, también pueden ser reconocidas como carga familiar aquellas personas que personas que firmen un Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Revisa los montos que entrega la Asignación Familiar

El monto de la Asignación Familiar se entrega a través del IPS y depende de los ingresos que reciba el beneficiario.

El benecifio tiene tope hasta sueldo de $1.412.957 y, quienes reciban más dinero no tiene derecho al subsidio, pero sí pueden recibir otras prestaciones y beneficios.

  • Hasta $620.251: $22.007.
  • Entre $620.251 y $905.941: $13.505.
  • Desde $905.941 hasta $1.412.957: $4.267.

    Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar 

    Para saber si te corresponde la Asignación Familar debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica en el siguiente enlace:

    Requisitos para recibir el beneficio 

    Para recibir el pago correspondiente a la Asignación Familiar es necesario complir con al menos uno de los siguientes requisitos:

    • Trabajador dependiente del sector público y privado.
    • Trabajador independiente afiliado a un régimen previsional a partir del 1 de enero de 1974.
    • Trabajador independiente que cotiza en el sistema de AFP y tiene una o más cargas acreditadas ante el Instituto de Previsión Social (IPS).
    • Persona beneficiaria del Subsidio de Cesantía o Subsidio por Incapacidad Laboral (monto de dinero que reemplaza la remuneración durante la licencia médica).
    • Pensionado o pensionada de cualquier régimen (AFP, IPS, Capredena, Dipreca, entre otros).
    • Pensionado o pensionada de viudez, y madre de los hijos de filiación no matrimonial del trabajador o pensionado.
    • Persona natural con niños y/o niñas a cargo por resolución judicial.
    • Trabajador con derecho a prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario que al momento de quedar cesante recibe Asignación Familiar.
    • Persona beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), en cuyo caso solo se puede ser beneficiario respecto de los descendientes que vivan a su cargo y que cumplan con los requisitos para ser causantes del sistema; y siempre considerando el tramo de ingresos del beneficiario, para acceder al monto de la asignación.
    • También recibirán la Asignación Familiar las instituciones acreditadas por el Estado a cargo de niños huérfanos, abandonados e inválidos.
