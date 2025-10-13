Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar - Chilevisión

El beneficio por carga familiar que entrega el IPS depende de los ingresos mensuales que reciba cada beneficiario. Revisa a continuación los detalles.

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega un monto en dinero por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas.

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también pueden solicitar el beneficio a través de la Asignación Maternal.

Desde este 1 de octubre de 2025, también pueden ser reconocidas como carga familiar aquellas personas que personas que firmen un Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Revisa los montos que entrega la Asignación Familiar

El monto de la Asignación Familiar se entrega a través del IPS y depende de los ingresos que reciba el beneficiario.

El benecifio tiene tope hasta sueldo de $1.412.957 y, quienes reciban más dinero no tiene derecho al subsidio, pero sí pueden recibir otras prestaciones y beneficios.

Hasta $620.251: $22.007.

Entre $620.251 y $905.941: $13.505.

Desde $905.941 hasta $1.412.957: $4.267.

Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Para saber si te corresponde la Asignación Familar debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica en el siguiente enlace:

Requisitos para recibir el beneficio

Para recibir el pago correspondiente a la Asignación Familiar es necesario complir con al menos uno de los siguientes requisitos: