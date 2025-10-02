¿Tienes dinero por cobrar? Revisa ahora con tu RUT si hay bonos del IPS - Chilevisión

Son diversos los bonos que entrega el Instituto de Previsión Social durante el año y hay quienes desconocen que son beneficiarios de alguno de ellos.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) cuentan con un servicio web para que las personas puedan revisar con su RUT si tienen algún bono sin cobrar y si el monto está habilitado para ser retirado.

El Bono al Trabajo de la Mujer, Bono al Logro Escolar y el Bono de Protección son algunos de los beneficios económicos que entrega el Estado y que puedes consultar con IPS en línea si lo recibiste y no lo sabes.

Cabe detallar que cada bono tiene un tiempo estipulado para su cobro, por lo que el pago se dará por caducado si excede la fecha límite.

Bonos del IPS: Revisa con tu RUT si tienes dinero por cobrar

Para saber si eres beneficiario de algún bono del IPS que no hayas cobrado, debes ingresar con tu RUT y fecha de nacimiento al sitio web desplegado por ChileAtiende para realizar la consulta en línea.

En el caso de tener algún monto pendiente de cobro, se podrá hacer la solicitud de pago en el mismo portal.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido a la página donde podrás corroborar si tienes dinero por retirar.

Bonos IPS: Conoce los beneficios que entrega el Estado

A continuación te detallamos el listado completo de los bonos que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS):