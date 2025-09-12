 Este viernes comenzó el pago del Bono Logro Escolar: Consulta con tu RUT si te corresponde - Chilevisión
12/09/2025 17:14

Este viernes comenzó el pago del Bono Logro Escolar: Consulta con tu RUT si te corresponde

Este aporte económico anual está dirigido a estudiantes de hasta 24 años, que deben cumplir con algunos requisitos. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

Publicado por CHV Noticias

El Bono Logro Escolar 2025 ya está disponible para miles de estudiantes en Chile. El beneficio, que reconoce el rendimiento académico, comenzó a pagarse este viernes y se puede consultar fácilmente con el RUT en línea.

Este aporte económico anual está dirigido a estudiantes de hasta 24 años, que se encuentren dentro del 30% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares.

El pago se realiza de manera automática y no requiere postulación, ya que los beneficiarios son seleccionados de acuerdo con su desempeño académico del año anterior.

Este 2025, el beneficio comenzó a pagarse este viernes y se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado u otra cuenta bancaria registrada por el apoderado. Además, existe la opción de pago presencial.

Requisitos del Bono Logro Escolar

De acuerdo con la información oficial, los requisitos para acceder al beneficio son:

  • Ser estudiante de 5° básico a 4° medio durante el año escolar anterior.

  • Pertenecer al 30% de mayor vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares.

  • Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o curso.

No es necesario postular, ya que el Estado cruza automáticamente los datos del rendimiento escolar con los antecedentes socioeconómicos.

¿De cuánto es el Bono Logro Escolar 2025?

El monto del beneficio se divide en dos tramos:

  • $82.181: Para estudiantes que en 2024 forman parte del primer 15% de mejores calificaciones.

  • $49.310: Para quienes forman parte del segundo 15% de mejor rendimiento académico.

Los pagos son por cada estudiante que cumpla los requisitos, lo que significa que una misma familia puede recibir más de un bono si varios hijos califican.

Bono Logro Escolar: Consulta con tu RUT si te corresponde

Para saber si cumples con los requisitos para recibir el Bono Logro Escolar, puedes hacer la consulta en este formulario del sitio web oficial.

Sigue el paso a paso:

  • El o la estudiante debe ingresar su RUT y fecha de nacimiento.
  • Pinchar la opción "acceder".
  • El trámite también se puede hacer a través de RUT y Clave Única.

