Bono por Logro Escolar: Estudiantes recibirán hasta $82 mil este viernes sin postular - Chilevisión

El beneficio económico, conocido como Bono por Logro Escolar, busca premiar la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables.

El Bono por Logro Escolar es un aporte monetario que entrega el Estado a los jóvenes que cumplan con un requisito y que pertenezcan a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Esta ayuda estatal no requiere postulación y se entrega anualmente a los escolares que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio en Chile.

Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, su pago se realizará este viernes 12 de septiembre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Montos para el año 2025

Para el presente año, el Bono por Logro Escolar contempla dos tramos, según el rendimiento académico del estudiante:

El primer tramo, para estudiantes que se encuentren en el primer 15% de mejor rendimiento : $82.181.

El segundo tramo, para estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejor rendimiento: $49.310.



El Bono por Logro Escolar es compatible con otros beneficios y subvenciones otorgadas por el Estado, y su pago se realiza mediante depósito bancario a la CuentaRut del Banco Estado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Bono por Logro Escolar: Quiénes lo reciben

Para obtener el Bono por Logro Escolar no era necesario postular, ya que se entregará de forma automática a quienes cumplan los siguientes requisitos: