Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan - Chilevisión

El Aguinaldo de Fiestas Patrias es un aporte monetario establecido en la ley que entrega el Estado a los trabajadores del sector público. A continuación te detallamos cuándo se realizará su pago.

Restan solo tres días para que comiencen las celebraciones del 18 de septiembre en Chile y son cientos los trabajadores públicos que esperan recibir su Aguinaldo de Fiestas Patrias.

Desde el Ministerio de Hacienda ya se confirmaron los rangos de fecha para el pago de este beneficio que se da únicamente durante el mes de septiembre, y la ley establece que es una obligación del Estado entregarlo a los trabajadores públicos y pensionados del país.

Su monto varía dependiendo del ingreso del beneficiario, llegando a un máximo de $88 mil.

Aguinaldo Fiestas Patrias sector público: Fechas de pago

De acuerdo a la información publicada por Hacienda, el pago de este aguinaldo variará dependiendo de la fecha en la que el beneficiario recibe su respectivo sueldo:

Quienes reciben sus remuneraciones entre el 18 y el 23 del mes , recibirán su aguinaldo el martes 16 de septiembre.

Quienes reciben sus remuneraciones el día 24, recibirán su aguinaldo el miércoles 17 de septiembre.

Asimismo, desde Muni Chile señalaron que la Tesorería General de la República comenzará a pagar los aguinaldos este lunes 15 de septiembre.

Montos del Aguinaldo Fiestas Patrias

Los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias varían según el sueldo del beneficiario público:

Si es igual o inferior a $1.025.622 , el aguinaldo será de $88.667.

, el aguinaldo será de Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552.

Aguinaldo Fiestas Patrias para pensionados

La ley también establece que es obligatorio que las personas pensionadas reciban un aguinaldo por las Fiestas Patrias.

Sin embargo, en el caso de los pensionados, este ya se comenzó a pagar a comienzos de septiembre como un adicional a su pensión y el monto base fue de $25.280.