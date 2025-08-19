Hasta $3 millones: Ministerio de Hacienda tiene ofertas laborales en región Metropolitana y del Biobío - Chilevisión

Las opciones de trabajo van desde Recaudador(a) Fiscal ($1.389.320) a Analista del Subdepartamento de Gestión Pública, donde el sueldo alcanza los $3.186.196.
El Ministerio de Hacienda tiene ofertas laborales para diversas áreas, tanto en la región Metropolitana como en la región del Biobío.
En total, este ministerio tiene cinco ofertas laborales, tres en la región Metropolitana y dos en el Biobío.
Para postular a una de estas opciones de trabajo dispobles en el Ministerio de Hacienda se debe ingresar al sitio web Empleos Públicos.
Ahí se debe escribir "Ministerio de Hacienda" en el buscador de la plataforma. Cuando decidas seleccionar la opción que te interesa, debes ingresar a la opción "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.