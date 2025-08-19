Hasta $3 millones: Ministerio de Hacienda tiene ofertas laborales en región Metropolitana y del Biobío - Chilevisión

Las opciones de trabajo van desde Recaudador(a) Fiscal ($1.389.320) a Analista del Subdepartamento de Gestión Pública, donde el sueldo alcanza los $3.186.196.

El Ministerio de Hacienda tiene ofertas laborales para diversas áreas, tanto en la región Metropolitana como en la región del Biobío.

Todas las ofertas laborales que tiene disponible el Ministerio de Hacienda

En total, este ministerio tiene cinco ofertas laborales, tres en la región Metropolitana y dos en el Biobío.

Recaudador(a) Fiscal en Tesorería Provincial de Melipilla, región Metropolitana: Sueldo $1.292.342 (bruto).

Recaudador(a) Fiscal en Tesorería Provincial de Lebu, región del Biobío: Sueldo $1.389.320.

Analista de Operaciones en Tesorería Provincial de Lebu, región del Biobío: Sueldo $1.522.873.

Profesional Analista de Desarrollo y Ambientes Laborales en Defensoría del Contribuyente en Santiago, región Metropolitana: Sueldo $3.036.446.

Analista del Subdepartamento de Gestión Pública en Santiago, región Metropolitana: Sueldo $3.186.196.

¿Cómo se puede postular a estas ofertas laborales?

Para postular a una de estas opciones de trabajo dispobles en el Ministerio de Hacienda se debe ingresar al sitio web Empleos Públicos.

Ahí se debe escribir "Ministerio de Hacienda" en el buscador de la plataforma. Cuando decidas seleccionar la opción que te interesa, debes ingresar a la opción "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.